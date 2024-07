tisuće posjetitelja

Tekst: Narcisa Vekić

Foto: DKO

Gotovo četvrt stoljećaiz šire okolice grada Osijeka s nestrpljenjem očekuju početak, kulturne manifestacije kojom Grad Osijeksvojim sugrađanima daruje desetke različitih programa – od, do. I to za sve uzraste. Kako je program Osječkoga ljeta kulture nezaobilazan tijekom srpnja i kolovoza, tako je ista ta manifestacija nezamisliva bez, za čije se predstave doslovce traži karta više, bilo da su na otvorenom ili, kao ovaj puta, u njihovoj dvorani. Ulaznice za ove dvije izvedbe (premijernu, 10. i repriznu, 11. srpnja) doslovce su planule u dan-dva –Znaju mali i veliki Slavonci da se ovi donjogradski kazalištarci svako ljeto potrude i uspiju iznjedriti premijerni naslov, koji, pak, već u sljedećoj sezoni postane redovitim naslovom njihovoga repertoara.Ovu su, 65. po redu kazališnu sezonu odlučili zaključiti dječjim klasikom, osnovnoškolskim lektirnim naslovom -, alegorijskom pričom o „“. Na toj više od 160 godina staroj povjestici Zagrepčanin je(53-godišnji pisac i književnik, koji sam za sebe kaže i da je „“), temeljio svoju istoimenu autorsku priču (potpisuje i dramatizaciju prema Šenoinu djelu). Na pozornicu i repertoar Dječjeg kazališta postavio ju je(iza kojega je više od stotinu kazališnih režija u Hrvatskoj i inozemstvu). Drugi mu je to angažman u, nakonnadahnute popularnim stripom, koju je režirao prije dvije sezone (u svibnju 2022.) i za koju je dramatizaciju također potpisao. Predstava ima vrlo jednostavnu i vrlo jasnu dramaturšku liniju, bez nepotrebnih skretanja u nevažne epizode koje usporavaju ritam i odvlače pozornost.– kaže poslovica. Tako kada u ansamblu imate glumce koji su više nego dobri pjevači (i plesači) - postavite mjuzikl. Ova se atraktivna (i zahtjevna) kazališna forma na pozornicu DKO-a vratila nakon puna tri desetljeća, prisjeća se ravnateljOriginalne pjesme (koje autorski potpisuje) i novi tekstovi (u suautorstvu), kako napominje redatelj „“.Zagrepčanin Babić skladatelj je primijenjene glazbe za film, televiziju i teatar. I sve svoje vještine i znanja pokazao je ovim angažmanom.Koreografski je posao sjajno odradio, kojega „”. Teško je ne zamijetiti tupa još kada imate mlad i okretan ansambl, ishod je jasan. Likovi kroz kreativan pokret pričaju priču i izražavaju emocije i stanja u kojima se nalaze, a to je važno za mlađu publiku. Usto, izražajna koreografija predstavi samo povećava atraktivnost. Kao i diskretno, a efektno svjetlo koje je oblikovaoScenografiju i kostimografiju supotpisuju magistar umjetnosti(inače docent na AUKOS-u) i diplomirana slikarica. Tako su punu pozornost posvetili efektnim kostimima – sve je prštalo od zlatnih i tirkiznih nijansi u pobjedničkom timu Vraga i njegovih triju asistentica, ali i bračnog postolarskog para kada im konačno „“.Kada na jednom mjestu okupite ovakve pregaoce, izgledi za propust su mali. Sve to vodstvo DKO-a uzima u obzir, jer laska znati da si i za ovu premijeru i reprizu ulaznice planule su za dan-dva - potvrđuju nam iz propagande DKO-a. I da,... pa ne sumnjamo da će od jeseni Postolar i vrag nizati izvedbe i osvajati publiku i struku.To će, uvjereni smo, poći za rukom i glumačkom timu.Postolar mladoga, kojega sve češće viđamo na pozornici Dječjega kazališta, konstantan je u interpretacijioca i supruga pred kojim je moralna dvojba od životne važnosti. Prije sklapanja bjanko „ugovora“ s Vragom, on je i glasom i gestom skroman i dobar, i(pri)dobiti simpatije publike. Ni nakon što prijeđe u drugu momčad, ne gubi moralni kompas pa se gledatelji poistovjećuju s njim u borbi protiv zla i nepravde. Za takvu je ulogu Grgić likom i glumačkim habitusom jako dobar izbor.Vjerojatno ne treba reći da je Vragbio glumački. Osim neiscrpne energije i mašte, u svoj je lik – lukavoga, manipulativnog i duhovitoga, ali vrlo šarmantnoga Vraga - unio sve što je trebalo da ga publici učini zanimljivim i razumljivim.Zahvaljujući kostimu i šminki, djeci je bilo jasno da je riječ o natprirodnom biću. Gordanova je dikcija besprijekorna, govor teatralan kada treba (a u ovom liku to je itekako bilo poželjno), no nikada ne prelazi u karikaturu. Balansira boju glasa, ovisno je li Vrag nadmoćniji pa treba (za)strašiti ili u postolarovoj (ne)milosti pa treba zavesti postolara i njegovu ženu.Nju je, pak, glasom i stasom utjelovila. U kombinaciji s Marijanovićem, dodatno začinjavamjuzikla u Kovačevoj režiji. Glavni je trojac pjevao uživo. U pjevačke smo se kvalitete Tene i Gordana već uvjerili, a sada im se pridružio i Grgur, tek neznatno zaostajući.Nenametljiv, ali prisutan Sinak Božji bio jeDisco trojac, Vragove asistentice, u tirkizno i crno odjevene Vražice:(koja je na repriznoj izvedbi proslavila 32. rođendan i dobila prigodnu rođendansku lentu),bile su neodoljiv začin – glumački i pjevno, a redatelj ih nije štedio koreografski.Zanimljivo je da je ovaj naslov kao komornu operu za djecu i mlade u veljači ove godine postavila Muzička akademija u Zagrebu. Na repertoaru je i još nekih hrvatskih kazališta za djecu i mlade.U Kovačevoj inscenaciji, Vragov sattik-tak, nego tik-tok, postolareva žena jekoja se osjeća kao Pepeljuga, a njezinom suprugu, siromašnom, poštenom i pravičnom postolaru posao, jer svi radije kupuju jeftinu i lošu kinesku robu, umjesto njegovih ručno izrađenih cipela... Samo su neki od slojeva koje je autor upisao u tekst, povezujući se još čvršće s publikom, čineći tekst autentičnim, višeslojnim i realnim. Ili je suptilno ironizirao i parodirao (komentirao) svakodnevicu? Što god da mu je (bio) cilj, dodao je time još jedan sloj tekstu, ali i pomogao publici, djeci da bolje razumiju temu, motive i poruku.Publika u u srijedu i četvrtakdlanove i ansambl je, zasluženo, ispraćen ovacijama. S obzirom na to da Dječje kazalište kreće u, privremeni će im dom biti Kulturni centar, a već su najavljene i izvedbe za 1., 2., 3. listopada. Nisu to jedine izvedbe, a bit će i gostovanja.