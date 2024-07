Osijek

filmski pregled svijeta

Kulturnog centra Osijek

22. Gastro film festival

Osječkog ljeta kulture

Gastro film festival

međunarodni festival kratkometražnih filmova

Azija, Europa, Južna Amerika i Australija

11 filmova

Japana i Australije

Kulturni centar Osijek

zalogajčići

kvalitetnog, malo drugačijeg

Damir Tomić (predsjednik), Željko Balog i Aleksandar Muharemović

Nagrađeni filmovi su:

Branko Hrpka

Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek

Video klub „Mursa“

Osječkog ljeta kulture i Kulturnog centra Osijek

Hrvatskog audiovizualnog centra, Osječko-baranjske županije i Zajednice tehničke kulture OBŽ

STV Televizija Slavonije i Baranje, Osijek031.com, Tranzistor.hr

Tekst: Nataša Dorić

Foto: Nataša Dorić, Aleksandar Muharemović

je već 22. put na jedno veče postaou kratkoj formi.Naime, u subotu, 13. srpnja 2024. godine, na krovnoj terasiodržan je, u sklopu programajesvih žanrova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće manje ili više izravno pojavljuju.Ove godine su filmovi na festival pristizali s četiri kontinenta ().Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano jeiz osam zemalja. Prvi put su imali priliku prikazati filmove izPublika je mogla uživati u raznim žanrovima od igrane komedije do animiranog filma.Filmom se pričalo o otuđenju, obiteljskim odnosima, tugovanju, opraštanju od dragih osoba, prijateljskim odnosima, odrastanju, seksualnosti, društvenoj odgovornosti, osviještenosti, toleranciji, mogućim vizijama budućnosti... Filmova koji su nas rastužili, nasmijali ali i potaknuli na razmišljanje o svijetu u kojem živimo te našoj ulozi i odgovornosti u promjenama koje se događaju oko nas.Osim tradicionalnih kokica,se pobrinuo da se uz filmsku priču poveže i doživljaj za osjetilo okusa. Naime, uz svaki film bili su ponuđeni tematski povezaniu kojima je publika po želji mogla uživati tijekom same projekcije ili na samom kraju, nakon odgledanog cijelog festivalskog filmskog programa.Publika je i ovaj put pokazala da postoji zanimanje za ovim tipomfilmskog programa, koji inače nisu u mogućnosti pogledati.Prosudbeni žiri bio je u sastavu:Nakon festivalske projekcije, Aleksandar Muharemović je ispred prosudbenog žirija objavio nagrađene filmove te čestitao svim autorima; kako nagrađenima, tako i onima čiji su filmovi ušli u službenu konkurenciju festivala.1. nagradaFinski paranoidni san (Sueño Finlandés y paranoico), Jimena Aguilar, Argentina2. nagradaNjemački inat, Silva Ćapin, Hrvatska3. nagradaNedostajanje (Brak), Paweł Prewencki,PoljskaNagrada publike: Njemački inat, Silva Ćapin, HrvatskaI publika je imala priliku odabrati svoga favorita. Film hrvatske autorice, je najviše oduševio prisutne.Direktor Gastro film festivalase zahvalio svima koji su festival pratili i podržavali tijekom protekla dva desetljeća, kao i svim autorima koji su svojim radovima do sada sudjelovali te je sve pozvao na dvadeset i treće izdanje Gastro film festa.Organizatore veseli činjenica da se ovom manifestacijom diljem svijeta razvija svijest da se, osim kao turističku destinaciju može doživjeti, barem na jedno veče, kao filmsku destinaciju koja s nestrpljenjem iščekuje buduće domaće i strane filmske autore i goste festivala.Organizator festivala jeProgram je realiziran uz podršku, te financijsku potporuMedijski pokrovitelji su. Zahvaljujući privatnoj donaciji i ove godine filmovi su bili podnaslovima prevedeni na hrvatski jezik.