Danas ćemo potpisati ugovore i potom dodijeliti 75 potpora ukupne vrijednosti oko 160.000,00 eura, što će vjerujem biti značajan poticaj svima koji žele unaprijediti turističku ponudu u Osječko-baranjskoj županiji. Dio potpora odnosi se na infrastrukturne potrebe i projekte, a dio su potpore za razvoj eno i gastro ponude. Uvjeren sam da će i nakon ovih potpora, koje inače kontinuirano odobravamo na području Osječko-baranjske županije, razvoj turizma biti još snažniji, bolji i utjecajniji. Važno je istaknuti i brojne potpore Ministarstva turizma na koje pozivam djelatnike u turističkom sektoru da se svakako jave kako bi mogli unaprijediti prije svega infrastrukturu. Naime, vidimo da u vezi smještajnih kapaciteta ima dosta prostora za napredak te ćemo im i u narednom razdoblju davati značajnu podršku, baš kako i u vezi brojnih manifestacija, gdje smo u proteklom razdoblju puno napravili

Naša tvrtka EK PRO d.o.o. Popovac bavi se i turizmom. Prvotno smo krenuli sa smještajem, kasnije i prodajom suvenira Baranje, a danas smo dobili potporu za nabavku električnih bicikala. Prošle godine nabavili smo prve bicikle u skladu s našim smještajnim kapacitetima, no pokazalo se da je interes puno veći, pa smo ove godine osigurali ukupno 35 električnih bicikala za najam. Već devetu godinu smo u djelatnosti turizma, ustalio se broj naših stalnih gostiju, a ove godine primjećujemo dosta novih gostiju iz istočnijih zemalja koji nam nisu prije dolazili nego su većinom naši gosti bili iz Hrvatske. Radujemo se novim gostima, a vidimo da se oni jako raduju novim sadržajima kao što su bicikli. Drago nam je da je to prepoznala Osječko-baranjska županija te potiče takve projekte

I ove godineje u svom proračunu osiguralaza potpore u turizmu te pozvala potencijalne korisnike da se jave na javne pozive. Do sada su završeni postupci po javnim pozivima za potpore za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma, kao i za, pa je jučer u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku upriličeno. Pravo na potpore ukupne vrijednostiostvarilo je ukupno 75 korisnika, i to 62 za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma te 13 za autohtonu eno i gastro ponudu.- rekao je zamjenik župana Josip Miletić prilikom potpisivanja ugovora.Nazočnim turističkim djelatnicima i korisnicima županijskih potpora obratila se i, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport OBŽ. Izrazila je zadovoljstvo zbogna području Osječko-baranjske županije, što potvrđuju i statistički podaci, kao i pozitivne povratne informacije gostiju. Pozvala je nazočne turističke djelatnike na nastavak suradnje kako bi se nastavili uspješni trendovi te dodala da je još uvijek (do utroška sredstava) u tijeku Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije.- kazala je, direktorica tvrtke EK PRO d.o.o. Popovac.