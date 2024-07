Državni inspektorat Republike Hrvatske

od 160 do 180

Alba Tramezzini S.p.a.

Listeria monocytogenes

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu sljedećih proizvoda čiji lot-ovi počinju ili sadrže brojevedobavljačaiz mjera predostrožnosti zbog prisutnosti bakterije- Hot snack CHICKEN BURGER; BARCODE: 8026042077307; LOT: 24166; Upotrijebiti do: 13.08.2024.- 2TRAM IDEA FRESCO PROSCIUTTO COTTO; BARCODE: 8026042021409; LOT: 170; Upotrijebiti do: 05.08.2024.- TramEat POLLO, BACON E RUCOLA; BARCODE: 8026042025025; LOT: 171; Upotrijebiti do: 23.07.2024.- 2 TRAM IDEA FRESCO TONNO E MAIONESE; BARCODE: 8026042021416; LOT: 170; Upotrijebiti do: 05.08.2024.- SANDWICH PROSCIUTTO COTTO/MOZZAREL: BARCODE: 8026042078083; LOT: 165; Upotrijebiti do: 28.07.2024.- TramEat CHEDDAR,POMOD,RUCOLA; BARCODE: 8026042025056; LOT: 170; Upotrijebiti do: 23.07.2024.Proizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Proizvođač: Alba Tramezzini s.p.a., Via Ettore Maiorana 2, Faggiano (Ta), 74020, ItalijaVeleprodaja: STUDENAC d.o.o., Bana Jelačića 127, 21204 Dugopolje