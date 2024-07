petkom i subotom do 23 sata

Tekst i foto: Osijek.hr

I ove je godineorganizirano. Uz već postojeću bazensku ambijentalnu rasvjetu, ove je godine postavljenana cijelom kupalištu koja pruža iznimni doživljaj noćnog kupanja.Blagajne su otvorene do 22:30, uz napomenu da svi kupači s plaćenom ulaznicom tijekom dana nastavljaju svoju zabavuPodsjećamo, djeca do 7 godina imaju. Cijena ulaznice za djecu od 7 do 15 godina iznosi, za umirovljenike i osobe s invaliditetom, a ostali posjetitelji radnim danom plaćaju, a vikendom i blagdanimaOvoga će vikenda program biti. U suradnji siz Osijeka u subotu 13. srpnja od 16 sati provodit će se, uz stručno vodstvo i glazbenu pratnju DJ-a, čiji će ritmovi doprinijeti dobroj zabavi sve do 23 sata.Osim kvalitetnog sportskog programa i dobre glazbe, svim će posjetiteljima ugođaj upotpuniti i odličnana jedinstvenom „vodenom baru“ i montažnim kućicama za pružanje usluga prodaje hrane i ledenicama za prodaju sladoleda.Za sigurnost kupača, kao i sve ostale dane, osigurana jekoju pružaju stručne osobe, licencirani zdravstveni djelatnici i spasioci, kao i kvaliteta bazenske vode koju redovito kontrolira Nastavni zavod za javno zdravstvo OBŽ.