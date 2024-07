tehničke preduvjete

autobusnog prometa preko Trga A. Starčevića

subote, 13. srpnja 2024

U skladu s tim, GPP će organizirati prijevoz putnika prema sljedećem:

Tramvajska linija T1: Zeleno polje - Višnjevac (voze autobusi)

Tramvajska linija T2: Bikara – Trg A. Starčevića (voze autobusi)

završetka planiranih radova

S obzirom na ponovno uspostavljeneza povratak, GPP će od., prilagoditi trase tramvajskih linija T1 i T2 kako bi javni prijevoz putnika na ovim linijama bio bliži izvornim rutama.- iz smjera Zeleno polje – Višnjevac prometovat će se ustaljenom trasom kroz Ulicu Europske avenije i Kapucinsku ulicu, bez korištenja stajališta Tvrđa sjever za ulaz i izlaz putnika.- iz smjera Višnjevac – Zeleno polje ustaljena trasa izmiješta se iz Strossmayerove ulice tek po dolasku na Trg A. Starčevića i to – desno Županijskom – lijevo u Ul. Hrvatske Republike – ravno preko Gajevog trga – Vukovarska ul. – lijevo Trpimirova ulica – desno Ul. cara Hadrijana i dalje po trasi linije do Zelenog polja.Iz GPP-a napominju da se u ovom smjeru privremeno koriste stajališta: Trg A. Starčevića zapad, Ul. Hrvatske Republike jug, Trg Lj. Gaja jug i Zagrebačka ul. jug.koja prometuje trasom – Željeznički kolodvor – Radićevom ul. – lijevo Kapucinskom ul. do Trga A. Starčevića,- u povratku će s Trga A. Starčevića prometovati obilazno, još uvijek zbog radova na križanju Županijske i Gundulićeve ulice, sljedećom trasom: Trg A. Starčevića – Županijska ul. – lijevo Ul. Hrvatske Republike – desno Ul. Prolaz A. Slavičeka – ravno Ul. Zrinjevac – desno Reisnerova ulica – i iz kružnog toka na Vinkovačku ul. i dalje po trasi linije do Bikare.Iz GPP-a napominju da se na ovoj liniji ponovno koristi stajalište Trg A. Starčevića (ispred zgrade Županije) umjesto dosadašnjih zamjenskih stajališta Trg Lj. Gaja sjever i Ul. Hrvatske republike sjever.Navedena privremena regulacija važi dona predmetnoj dionici.Mole se putnici za razumijevanje.