Prema podacima30. lipnja 2024. godine Osječko-baranjska županija imala je(radne snage), odnosno(1,0%) više nego istog mjeseca prethodne godine, na što je utjecalo povećanje zaposlenosti za(2.129 osoba) iza 8,6% (1.111 osoba). Od ukupno(85,9%) bila su zaposlena kodi 6.368 (6,7%) kod. 4.605 (4,9%) je, 1.816 (1,9%), te 603 (0,6%) radnika koja obavljaju. Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2024. godine iznosila je(8,4% kod muške, a 13,9% kod ženske populacije) naspram stopi odu lipnju 2023. godine iu svibnju 2024. godine. Prema istom izvoru, ukupan broj zaposlenih (osiguranika, bez produženog osiguranja) u Republici Hrvatskoj bio je, te je županija sudjelovala s udjelom od. Procijenjena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj jeKrajem lipnja 2024. godine u Područnoj službi Osijek evidentirane su, odnosno(2,3%) manje nego prethodna mjeseca i(8,6%) manje nego u lipnju 2023. godine. Nezaposlenost se u prvom polugodištu 2024. godine smanjivala prosječno mjesečno za, na što je utjecalo povećanje u siječnju zate prosječno mjesečno smanjenje od veljače do lipnja zaSmanjen jr udio nezaposlenih žena i osoba starijih dobnih skupina. Krajem lipnja 2024. u Područnoj službi Osijek evidentirano je, s udjelom od 60,7% naspram 39,3% nezaposlenih muškaraca. Udio nezaposlenih žena se u odnosu na prethodni mjesec smanjio za 0,3 postotna boda i u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 0,9 postotnih bodova., kažu iz HZZ-a.U ukupnom broju nezaposlenih osoba u lipnju 2024. godine,(16,8%) tražile su posao prvi put, odnosno(1,9%) više nego prethodna mjeseca, a 178 osoba (8,3%) manje nego u lipnju 2023. godine. Preostalih(83,2%) imalo je prethodno radno iskustvo, a prije prijavljivanja na evidenciju Zavoda, najveći broj radio je u prerađivačkoj industriji (1.486 osoba ili 15,2%), javnoj upravi i obrani, obveznom socijalnom osiguranju (1.433 osobe ili 14,6%), trgovini (1.072 osobe ili 10,9%), te djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane (952 osobe ili 9,7%).Na kraju lipnja 2024. godinečekalo je na zaposlenjei nezaposlene osobe su prosječno čekalena zaposlenje. Udio dugotrajno nezaposlenih osoba se u odnosu na isti mjesec prethodne godine, te je prosječno čekanje na zaposlenje ostalo nepromijenjeno. Osim što nezaposlene žene čineu ukupnoj nezaposlenosti, one i duže čekaju na zaposlenje. 52,7% nezaposlenih žena čekalo je na zaposlenje duže od godinu dana, dok je kod muškaraca taj udio 51,0%. Trajanje nezaposlenosti različito je s obzirom na razinu završenog obrazovanja. Kratkotrajna nezaposlenost najučestalija je kod osoba sa završenim fakultetom. 49,0% visokoobrazovanih osoba čekalo je na posao do 6 mjeseci, odnosno 68,8% do jedne godine. U najnepovoljnijem položaju su osobe bez škole (70,9% dugotrajnih) i sa završenom osnovnom školom (65,9% dugotrajnih).Stopa zapošljavanja s evidencije Zavoda tijekom prvog polugodišta 2024. godine bila je, što znači da su se na 100 novoprijavljenih i nezaposlenih zapošljavale na temelju. U odnosu na prvo polugodište 2023. godine, stopa zapošljavanja povećana je za 1,5 postotnih bodova. Međutim, postoje značajne razlike u stopi zapošljavanja prema završenom obrazovanju. Tako se kretala od 11,7% za radnike bez završene osnovne škole i 27,0% sa završenom osnovnom školom, preko 36,0% za radnike s trogodišnjom i 36,4% sa četverogodišnjom srednjom školom, do 36,7% za radnike s prvim stupnjem fakulteta i 41,0% sa završenim fakultetom.Tijekom lipnja 2024. godine poslodavci su prijavilinego prethodna mjeseca, a 269 radnih mjesta više nego u lipnju 2023. godine.Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz(242 ili 13,6%),(210 ili 11,8%),(204 ili 11,4%), za zanimanja po: (9)- 623 slobodna radna mjesta, (2)- 288 slobodnih radnih mjesta, (5)- 242 slobodna radna mjesta, te (7)- 195 slobodnih radnih mjesta.Tijekom mjesecazabilježen je u svim ispostavama,za 4,6% ili 109 osoba,za 1,1% ili 6 osoba,za 4,3% ili 84 osobe,za 1,7% ili 26 osoba,za 0,1% ili 4 osobe iza 3,1% ili 49 osoba. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, najizraženije smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je u Osijeku (za 15,3% ili 741 osobu) i Donjem Miholjcu (za 6,9% ili 39 osoba).