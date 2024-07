prometna nesreća

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U Đurđancima se jučer oko 23,15 sati dogodilas materijalnom štetom. 42-godišnjak sa šireg područja Đakova upravljao jete je uslijedsa zadnjim kotačima sletio s kolnika kojom prilikom je oštetio. Vozaču, koji se, istekla je vozačka dozvola 2022. godine. Četrdesetdvogodišnjak je nakon svega smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 bodova, izvijestili su iz policije.