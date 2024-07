Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Tekst i foto: FAZOS

, Sveučilišta Josipa Juraj Strossmayera u Osijeku već petu godinu za redom organizirao jeu trajanju od 1. do 5. srpnja 2024. godine, ovaj puta s nešto drukčijom tematikom i nazivom:(New challenges in contemporary animal production).Međunarodna ljetna škola organizirana je putem programa mobilnosti, a Fakultet je imao priliku ugostitis tri partnerska sveučilišta:Tijekom pet dana, studenti i nastavnici imali su priliku upoznati se s radom Fakulteta i Sveučilišta, predstaviti svoja sveučilišta i svoje djelatnosti, sudjelovati navezanim uz suvremeno stočarstvo te sudjelovati u tematskom pub kvizu.Nakon pozdravnih riječi, prvo predavanje o Sveučilištu Josipa Juraj Strossmayera u Osijeku te Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek otvorio je dr. sc., institucionalni CEEPUS koordinator. Po završetku izlaganja, dr. sc. Haman nastavio je izlaganje o CEEPUS programu na Fakultetu, budući da je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijeku CEEPUS programu u Hrvatskoj s preko 300 ostvarenih odlaznih i dolaznih mobilnosti u posljednjih 6 akademskih godina. Sudionici su nakon toga imali priliku predstaviti svoja sveučilišta te mjesta odakle dolaze i čime se bave.Profesori Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, prof. dr. sc., prof. dr. sc., izv. prof. dr. sc., izv. prof. dr. sc., prof. dr. sc.te doc. dr. sc.tijekom idućih nekoliko dana govorili su o dobrobiti životinja, klimatskim promjenama i prehrambenim proizvodima dobivenim od životinja i u laboratoriju. Osim predavanja i radionica, sudionici škole imali su priliku i ocjenjivati slavonski kulen te posjetitii naučiti nešto o tradicijiu najstarijoj ergeli u Hrvatskoj.