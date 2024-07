Državnog hidrometeorološkog zavoda

toplinskog vala

riječkom, splitskom i dubrovačkom području

osječko, zagrebačko i karlovačko područje

suhog raslinja

opasnost od izbijanja požara

Vatrogasci savjetuju građane na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti:

ne ostavljaju djeca

ni kućni ljubimci

193

112

Tekst i foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Prema prognozama, u Hrvatskoj se očekuje prolazakkoji će se u srijedu i četvrtak osobito biti osjetan na, a u petak će se proširiti i na. Zbog velike količinena području Dalmacije velika jeotvorenog prostora.1. Ne bacajte opuške, staklo i ne palite vatru na otvorenom prostoru.2. Ukoliko koristite roštilje u sklopu domaćinstava, ne činite to za vjetrovita vremena te obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja.3. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, stoga ih odmah napustite ukoliko ne možete požar ugasiti na siguran način u njegovoj početnoj fazi.4. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost, kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali.5. Ne koristite dronove za snimanje požara, jer time ugrožavate sigurnost protupožarnh zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti što će otežati sprječavanje širenja požara i dovesti u opasnost živote ljudi.6. Održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte.Također, treba voditi računa da se u automobilimakaojer u ovakvim uvjetima jako brzo dolazi do dehidracije i toplinskog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa, a u konačnici i smrti.U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce na brojili Centar