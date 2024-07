Državni inspektorat Republike Hrvatske

morske jodirane soli u mlincu

plastike

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

izvijestio je o opozivu sljedećih proizvodaproizvođača Kotanyi, zbog utvrđenih česticanastalih prilikom mljevenja soli:– KOTÀNYI Morska sol jodirana-mlinac 92 g, proizvođača KOTANYI GmbH, Austrija, najbolje upotrijebiti do: 04.07.2026./ lot: 429739– KOTÀNYI Morska sol jodirana-mlinac 92 g, proizvođača KOTANYI GmbH, Austrija, najbolje upotrijebiti do: 09.09.2026./ lot: 433862– KOTÀNYI Morska sol jodirana-mlinac 92 g, proizvođača KOTANYI GmbH, Austrija, najbolje upotrijebiti do: 04.06.2026./ lot: 428039.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: KOTANYI GmbH, A-2120 Wolkersdorf, PF 66 AustrijaObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.