Ulice Europska avenija od Ulice kneza Trpimira do Zagrebačke ulice u Osijeku

Europska avenija – Zagrebačka – Vukovarska cesta – Ulica kneza Trpimira

ponedjeljka, 08. srpnja 2024

Zbog navedenoga, GPP je u obvezi organizirati prijevoz putnika na tramvajskoj liniji T1: Zeleno polje - Višnjevac (prometuju autobusi) prema sljedećem:

Zbogna demontaži postojećeg i izgradnji novog kolosiječnog sustava na dijelu, sjeverna strana (od Ulice Franje Kuhača do Franjevačke ulice) u Osijeku, sukladno prometnom elaboratu na dioniciuspostavlja seu smjeru istoka ka zapadu, dok se prometni tok iz smjera zapada ka istoku preusmjerava na obilazni pravacOd. godine, zbog nastavka izvođenja radova na dionici pruge u ulici Europske avenije, od Franjevačke do Kuhačeve ulice na sjevernoj strani, uvodi se privremena regulacija prometa na način da će se promet odvijati jednosmjerno od istoka prema zapadu u zoni radova.- iz smjera Zeleno polje – Višnjevac prometovati će se trasom najavljenom u obavijesti od 27.06.2024. (Ul. cara Hadrijana – ul. Europske avenije – lijevo Ul. S. Radića – desno Reisnerovom ulicom – desno Ul. sv. Ane – lijevo Gundulićevom ulicom – desno Ul. sv. Roka i dalje ustaljenom trasom), bez korištenja stajališta Tvrđa sjever za ulaz i izlaz putnika.- iz smjera Višnjevac – Zeleno polje bitno se mijenja trasa prometovanja u odnosu na onu najavljenu u obavijesti od 27.06.2024. i to već od Đakovštine – Reisnerovom ulicom – lijevo Zrinjevac istok – lijevo Gundulićevom ulicom – desno Ul. Prolaz A. Slavičeka – desno u Ul. Hrvatske Republike – ravno preko Gajevog trga – Vukovarska ul. – lijevo Trpimirova ulica – desno Ul. cara Hadrijana i dalje po trasi linije do Zelenog polja.Napominjemo da se u ovom smjerusljedeća stajališta: Zrinjevac jug, Trg Lj. Gaja istok, Sakuntala park istok, Ul. Kardinala A. Stepinca jug, Dom zdravlja jug i Tvrđa jug, uz uvođenje zamjenskih stajališta: Ul. Hrvatske Republike jug, Trg Lj. Gaja jug i Zagrebačka ul. jug.Navedena privremena regulacija važi do završetka ove faze planiranih radova na predmetnoj dionici, odnosno do 31. srpnja 2024.Mole se putnici za razumijevanje.