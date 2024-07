Coca-Cola Cup

Najveći malonogometni turnir u Europistigao je do završnih faza natjecanja, a uje odigrana prva regionalna završnica za. Coca-Cola Cup 2024. započeo je u siječnju, a više od 140 turnira odigrano je u Hrvatskoj do početka lipnja. Sudionici u godištima 2006. i mlađi u muškoj konkurenciji te 2008. godište i mlađi u ženskoj i muškoj konkurenciji i ove su se sezone kroz kvalifikacijske turnire borili za prolaz na veliku Državnu završnicu koja će se održati u Rijeci.U ovoj sezoni Plazma Sportske igre mladih nastavile su i veliku kampanju promocije ženskog nogometa u suradnji s Uefa Foundation for Children na čelu s, predsjednikom UEFA-e i ambasadorom Igara.Ekipau ženskoj konkurenciji 2008. godište i mlađe slavila je na Coca-Cola Cupu u Slavonskom Brodu i predstavljat će boje svoga grada i županije naEkipe u muškoj konkurenciji koje će se natjecati u Rijeci su(2006. godište i mlađi) i(2008. godište i mlađi) iz Slavonskog Broda. Iako se radi o amaterskom sportu na terenima smo svjedočili vrhunskom nogometu, srčanosti i fair playu.Coca - Cola Cup osmišljen je kaoza promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair playa i timskog duha, a sudjelovanje na svim razinama potpuno je besplatno.U Rijeci će se tri dana družiti s vršnjacima iz cijele Hrvatske koja su se plasirala na Državnu završnicu u jednoj odu sklopu Plazma Sportskih igara mladih.Ove godine nastavljena je i edukativna kampanjaČuvajmo naš planet kojoj je cilj edukacija o važnosti zaštite okoliša. Zero Waste održan je u svim županijama u Hrvatskoj, a na 30 edukativno-sportski evenata sudjelovalo je 35.000 djece. Stečena znanja o pravilnom recikliranju otpada djeca primjenjuju na svim Coca-Cola Cup turnirima.Plazma Sportskih igara mladih koje će sezone okupiti više od