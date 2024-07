Zaštićena prodaja

ponedjeljak, 8. srpnja

zaštićenu prodaju

godišnjih i polugodišnjih ulaznica

zaštićenu prodaju godišnjih ulaznica

preostalih raspoloživih mjesta

online

Nekoliko vrlo važnih napomena:

Obiteljska tribina

Uvjeti kupovine obiteljske pretplate su sljedeći:

2. Umirovljenici -

3. Invalidne osobe

4. Cijene godišnjih ulaznica:

5. Uvođenje redomata

6. Preuzimanje ulaznica

7. Pristupnice

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

za prošlosezonske pretplatnike počinje u, a plaćanje je moguće gotovinom ili karticama.Počevši od 8. srpnja u 10 sati i zaključno do 15. ovoga mjeseca u 9:59 imat ćemogodišnjih ulaznica isključivo za prošlosezonske pretplatnike, dakle vlasnikei to samo za ista mjesta koja su imali i do sada. Praktički se radi o pravu prvokupa dosadašnjih sjedala s tim da pritom nema prepuštanja svoga mjesta nekoj drugoj osobi. Sve se, naravno, može odraditi online (izuzev obiteljskog sektora kod kojega imamo promjenu u odnosu na lani) na portalu ulaznice.hr u vremenu od 0-24 dok je radno vrijeme našeg Ticket pointa na Opus Areni od ponedjeljka do subote od 10 do 18 sati.Od 15. srpnja u 10 sati do 18. srpnja u 9:59 odradit ćemo, također isključivo za prošlosezonske pretplatnike (i godišnjih i polugodišnjih ulaznica), kao i prodaju svihkoja nisu preuzeli kupci u prvom tjednu zaštićene prodaje. To se odnosi i na sve one sjedalice koje su ostale slobodne prošle godine. Dakle, navijači koji su imali prošlogodišnju pretplatu mogu iskoristiti dodatnu pogodnost pri kupovini svih preostalih raspoloživih mjesta prije nego li se ona puste u slobodnu prodaju. Pritom će online prodaja biti moguća tijekom cijeloga dana (0-24), a kod nas na Ticket pointu od ponedjeljka do srijede od 10 do 18 sati.Od 18. srpnja u 10 sati ii kod nas na stadionu (od ponedjeljka do subote od 10 -18 sati) kao i nedjeljom kada ćemo igrati domaće utakmice, bit će aktualna slobodna prodaja svih preostalih dostupnih mjesta, tada bez ikakvih uvjeta prilikom kupnje. Plaćanje je u svim opcijama moguće gotovinom ili karticama, a sve detalje o plaćanju na rate moguće je pronaći u našem Pravilniku.Pravilnik- prošle godine se nalazila na Istoku C6, a sada će biti na Sjeveru B1 i na Zapadu A6. U zaštićenoj prodaji svi pretplatnici koji su prošle godine imali godišnju ulaznicu za obiteljsku tribinu Istok C6, ponovno će moći doći na naš Ticket point i osigurati si mjesto na novim sektorima koji u nastupajućoj sezoni postaju obiteljska tribina. I oni imaju pravo prvokupa, ali isključivo kod nas na stadionu.- Isto prezime oba kupca ili ista adresa prebivališta/boravišta te članstvo u NK Osijek uključujući jednu odraslu osobu te jedno dijete do 15 godina starosti.- cijena za svakog dodatnog člana iznosi 25 eura za osobe neovisno o njihovoj dobi koje također moraju imati isto prezime ili istu adresu prebivališta/boravišta kao nositelji obiteljske pretplate i biti članovi NK Osijek.- Navijači sami biraju hoće li na Sjever B1 ili na Zapad A6, naravno do ispunjenja kapaciteta. Primjerice, ako je Zapad A6 rasprodan, a kupac želi obiteljsku pretplatu, ima mogućnost kupovine na Sjeveru B1 i obrnuto.- Osobe koje su prošle sezone bile na obiteljskom sektoru Istok C6, a žele tamo i ostati, mogu odmah otkupiti svoje mjesto u zaštićenom dijelu prodaje, ali po cjeniku Istoka C6 za ovu natjecateljsku godinu. To je moguće u ovom slučaju obaviti i putem online prodaje.imaju svoj dio tribine i njihova pretplata će imati povlaštenu cijenu od 50,00 €, uvažavajući standard i mogućnosti svakog našeg navijača, a posebice onih koji više nisu radno aktivni. Ove godine to je sektor na tribini Jug D4, rubni trokut do zapadne tribine te se navedeni popust može iskoristiti isključivo na našem Ticket pointu uz predočenje potvrde o umirovljenju.Umirovljenički popust se ostvaruje predočenjem osobnog dokumenta i preslikom pravomoćnog rješenja o mirovini ili predočenjem važeće umirovljeničke kartice.– više nema besplatnih godišnjih ulaznica za njih kao lani, nego se za svaku utakmicu posebno javljaju i nadalje bez naknade za ulazak na svoja vidljivo obilježena mjesta na stadionu. Inače, invalidi ne moraju biti članovi NK Osijek da bi si osigurali besplatnu ulaznicu, no ako žele pokazati pripadnost klubu to svakako mogu učiniti.- Prije utakmice obvezna je prijava putem e-mail adresei to u razdoblju od početka regularne prodaje ulaznica do 48 sati prije derbija u SSHNL-u, UEFA utakmice i nacionalnog Kupa, odnosno do 24 sata prije odigravanja susreta u borbi za bodove koji nemaju značaj derbija i nisu dvoboji visokog sigurnosnog rizika. Prijave se zatvaraju po završetku njihova roka.- Prijava za besplatne ulaznice (pozivnice) moguća je za osobu s invaliditetom i za jednu osobu kao pratnju uz predočenje osobnih podataka (ime i prezime, datum rođenja, OIB te kontakt broj) za obje osobe. Pratnja nije obvezna, ali se preporuča iz sigurnosnih razloga.- Na dan utakmice nije se moguće prijaviti za ulaznicu. Odobrene ulaznice za osobu s invaliditetom i pratnju od strane NK Osijek mogu se preuzeti na Ticket pointu u objavljenom radnom vremenu ili putem gore spomenutog e-maila u PDF obliku. Invalidi koji kod malog kružnog toka u stadionskom kompleksu Opus Arene, prilikom zaustavljanja i provjere, pokažu svoju besplatnu ulaznicu imat će mogućnost parkinga na za njih predviđenim mjestima.- prvi smo nogometni klub u Hrvatskoj koji će na blagajni za kupovinu ulaznica imati redomat! Važno je napomenuti da bez preuzetog broja nitko neće doći na red, što znači da će svi biti prozvani po vremenu u kojem su dolazili. Na ovaj način želimo izbjeći čekanje, posebice tijekom sparnih dana, a uz to smo i modernizirali prodaju, budući da svi mogu pratiti situaciju preko svojih pametnih telefona i vidjeti koji je broj na redu i koliko još osoba ima ispred njih prije dolaska na blagajnu. Listići iz redomata vrijede samo za taj dan kada ste ga uzeli i ne prenose se na sljedeći. I naravno, dok se čeka na red možete se okrijepiti u našem Pampas Caffeu ili pak prošetati do obližnjeg Fan shopa, provjeriti što je tamo novoga te ponešto i kupiti.– za sve osobe koje samo trebaju preuzeti godišnje ili članske ulaznice, kupljene online, odvojili smo posebno vrijeme Ticket pointa, svakoga dana nakon svršetka prodaje, točnije od ponedjeljka do subote od 18 do 19 sati. Naravno svaka osoba i u redovitom radnom vremenu Ticket pointa (10-18 ) može doći preuzeti svoje godišnje i članske iskaznice, ali u tom slučaju mora čekati svoj red kao i svi ostali kupci. Ukoliko se dolazi podići ulaznica za nekoga drugoga, potrebno je imati presliku osobne iskaznice i potvrdu koju su dobili prilikom online kupnje za osobu za koju preuzimaju godišnju/člansku iskaznicu. I to je pogodnost onima koji su sve odradili online, da im se maksimalno pojednostavi procedura podizanja kartice.- imamo kao i kod članstva skraćenu i širu verziju pristupnice. Skraćenu popunjavaju isključivo prošlogodišnji pretplatnici, a ovu proširenu oni koji će to tek postati, ali tek nakon svršetka zaštićene prodaje godišnjih ulaznica. Pristupnica se može ispuniti online, a ispunjava se samo ako plaćanje i kupovinu ulaznica obavljate na našim blagajnama, dakle na Ticket pointu.