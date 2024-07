ključnih problema

Na dan 4. lipnja 2021., po preuzimanju dužnosti, naslijedili smo točno 260 neriješenih predmeta i četiri službenika koji su radili na tim poslovima. U tri godine mandata zaposlili smo ukupno 13 magistara inženjera građevine, kadar koji je bio deficitaran, a na današnji dan imamo 11 službenika koji obrađuju zahtjeve, ne samo za građevinskim dozvolama već i za izdavanjem i svih drugih akata

šest mjeseci

Uz nove predmete rješavaju se i zaostatci

Od 1. siječnja do 1. lipnja zaprimili smo 140 zahtjeva, a riješili 160. Uz predmete koje zaprimamo, paralelno rješavamo i zaostatak koji se generirao kroz ovih pet, šest godina prije ovoga mandata. Trenutačno su neriješena 133 zahtjeva, dok je ukupno zaprimljenih predmeta koji čekaju na rješavanje ili su u postupku rješavanja 313

Činjenica je da se relativno dugo čeka na izdavanje građevinskih dozvola i nisam zadovoljan s tim rokovima, ali ne želim preuzeti odgovornost za ono za što apsolutno nismo krivi kao gradska administracija – dodao je i naglasio je da se trenutno prosječno čeka od četiri do šest mjeseci od predavanja zahtjeva za građevinsku dozvolu do preuzimanja predmeta u razmatranje. Tek ako je predmet uredan bit će riješen u zakonskom roku od 30 do 45 dana

dvije godine

80% zahtjeva

Više od 80 posto zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole je ili nepotpuno ili nije u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom ili drugim zakonskim propisima, i to često namjerno, pa dolazimo do situacije da djelatnici našeg odjela uvjetno i projektiraju određene građevine, jer toliko bude ispravaka i vraćanja nazad

U većini slučajeva to nije bilo točno, jer se radilo o tome da Grad zatraži zahtjev za dopunu, a da projektanti to ne prenesu investitorima

Jedan odkoje je naslijedila aktualna gradska uprava, a koji je najviše u fokusu javnosti, jekroz resorni upravni odjel, osim građevinskih dozvola, izdaje još 34 druga akta, lokacijske, uporabne i ostale akte, a u razdoblju od 1. siječnja 2015. do 4. lipnja 2021. godine, kada je nova administracija na čelu s gradonačelnikompreuzela upravljanje gradom, broj zaprimljenih predmeta bio je, a riješenihIzvijestio je to u četvrtak na konferenciji za novinare zamjenik gradonačelnika Osijekate dodao kako je prosječan broj riješenih predmeta godišnje bio 267.– rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.Objasnio je kako novim službenicima zaposlenima na izdavanju građevinskih i drugih dozvola treba najmanjeda počnu dijelom samostalno raditi, a tri godine da budu potpuno samostalni u svom radu. Usto svaki službenik osobno odgovara za izdanu dozvolu.– kazao je., naglasio je.Vjeruje da će se u roku odriješiti zaostatka nakon čega će krenuti s praksom da se zahtjev odmah nakon predaje uzmu u rad.Više odili nepotpuno ili neusklađeno s propisima, postrožit će se pristup izdavanju građevinskih dozvola.– dodao je Vulin najavivši kako će Grad postrožiti postupanje s građevinskim dozvolama.Pozvao je investitore da sami provjere kakvo je stanje njihovih predmeta na mailjer se često događa da projektanti odgovornost za dugo čekanje prebacuju na Grad.– zaključio je.