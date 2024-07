Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Policijskom upravom istarskom i splitsko-dalmatinskom

Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi

osvještavanje javnosti

nošenja kupaćih kostima

Brojke su u porastu

U odnosu na 2022. godinu, u prošloj je godini došlo do povećanja od 4,5 %.

kaznenim djelima

300 kaznenih djela

Za ovu vrstu kaznenog djela propisana je kazna od jedne do deset godina, a spektar kažnjivog ponašanja je širok. Mamljenje, vrbovanje ili poticanje djeteta na sudjelovanje u snimanju ili organizacija snimanja samo su neka ponašanja koja pripadaju tome. Moramo znati da je odgovoran i onaj koji neovlašteno snima, proizvodi, nudi, čini dostupnim, distribuira, širi, pribavlja za sebe ili drugoga ili prodaje te općenito posjeduje dječju pornografiju. Da bi pedofil ušao na određene forume ili web-stranice mora napraviti upload od 5 do 10.000 novih fotografija djece. Puno takvog materijala prirodno kola na društvenim mrežama i internetu. Zato moramo reći – obucite djeci kupaće gaćice jer zaista ne gledaju svi djecu istim očima!

Tomislav Ramljak

teže oblike kaznenih djela

od 3 do 12 godina zatvora

Time se podrazumijeva da je dijete silom ili pod prijetnjom, obmanom pa čak i prijevarom prisiljeno ili navedeno na snimanje dječje pornografije, odnosno što mi preferiramo zvati stvaranje materijala sa seksualnim zlostavljanjem

medijske izvještaje

fotografiranja i video snimanja

PU splitsko-dalmatinskom

Policijska uprava splitsko-dalmatinska sigurnost i zaštitu djece tretira vrlo visoko u listi prioriteta svog rada. Cilj je partnerstvo u prevenciji neželjenih događanja, smanjenje tamne brojke i zašita djece žrtava uz aktivan rad na otkrivanju i procesuiranju počinitelja. U pripremi i tijekom turističke sezone fokus interesa je i sigurnost djece na plažama te edukacija ciljanih grupa, od spasioca do turističkih djelatnika, na temu sprječavanja spolnog iskorištenja djece ranom detekcijom sumnjivog ponašanja i privremenom dojavom policiji. Činjenica minimalnog broja evidentiranih događaja, ne isključuje mogućnost realnog rizika što potvrđuje i događaj iz 2023. godine kad je ova Policijska uprava nakon provedenog kriminalističkog istraživanja po prijavi o snimanju i fotografiranju djeteta na plaži uhitila i prijavila jednog stranog državljanina za KD iskorištavanje djece za pornografiju

Tajno snimanje djece kao modus operandi

više slučajeva

33-godišnji Nijemac

Nakon nekoliko vještačenja koje sam radio imao sam prilike vidjeti ogromnu količinu materijala s djecom bez kupaćih kostima s naših hrvatskih plaža koji su išli za distribuciju i dalje u izvoz. Pedofili su ih razmjenjivali i to nam je bio poticaj da pokrenemo kampanju koja će naglasiti da se djeci oblače kupaći kostimi

Zaštita djece, kao najosjetljivijih članova našeg društva, jedna je od glavnih zadaća policije. Praćenjem stanja sigurnosti primijetili smo da se svake godine na području Policijske uprave istarske evidentira nekoliko slučajeva kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, odnosno snimanje nage djece na plažama ili u turističkim kampovima ili naseljima. Na sve te slučajeve reagirali smo odmah i priveli počinitelje te smo im oduzeli predmete kojima su snimali ili fotografirali djecu, kao i inkriminirajuće snimke i fotografije koje su kod njih pronađene. Budući da zadaća policije nije samo represija, odlučili smo kroz svoje preventivne aktivnosti podići svijest javnost o ovom problemu. Svake godine, prije početka turističke sezone, provodimo edukacije zaštitara i turističkih djelatnika, kako bi mogli pravovremeno prepoznati sumnjivo ponašanje i obavijestiti o tome policiju. Kroz godine, koliko provodimo te preventivne aktivnosti, uvidjeli smo kako te edukacije daju rezultate, zahvaljujući čemu smo prekinuli lance dječje pornografije. Ovim putem apeliramo na roditelje neka paze na svoju djecu i prate gdje su i što rade. Također pozivamo roditelje da osim od sunca kremom, zaštite i tijelo svog djeteta kupaćim kostimom od zlonamjernih pogleda i kamera

Roditelji se pozivaju na povećanu pažnju i pridržavanje sljedećih savjeta:

Najčešće žrtve su djevojčice, zlostavljača u online svijetu sve više

obara rekorde

221 žrtva

167 djevojčica i 54 dječaka

Uzmemo li u obzir kaznena djela kibernetičkog kriminaliteta kojima pripada i kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju, ono se kao kategorija nalazi kao drugo najčešće prijavljeno kazneno djelo uz sve češće i svima poznate računalne prijevare

180 evidentiranih

Djeca koja zlostavljaju djecu – brojke obeshrabruju

Je li situacija ohrabrujuća kada se radi o međuvršnjačkom nasilju?

Nažalost, nije.

Vidimo da je broj kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u porastu i u pogledu međuvršnjačkog nasilja. To su počinitelji kaznenih djela u dobi do 21. godine, većinom dečki. Takve vas brojke jednostavno poraze jer je riječ o porastu od 42.6 % u odnosu na prošlu godinu i zapravo zbog toga naš Centar potiče međuresornu suradnju i holistički pristup – i policije i škole i ustanova socijalne skrbi i organizacija civilnog društva poput naše koja se pružajući socijalne usluge za djecu i mlade svaki dan susreće s djecom u riziku da postanu žrtve svih oblika nasilja.



Detektirajmo ponašanja kod djece koja mogu biti poziv upomoć jer njihove okolnosti poput nesređenih obiteljskih odnosa, siromaštvo, diskriminacija i socijalna isključenost, ovisnička ponašanja mogu biti jasni indikatori ranjivosti, a samim time i potencijala da postanu dio crne statistike“, upozorava Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji pruža socijalne usluge za djecu s problemima u ponašanju u 8 podružnica u čak pet slavonskih županija. U svakodnevnom psihosocijalnom tretmanu kojeg provode tamošnji socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi i psihoterapeuti nalazi se oko 120 djece, a da su potrebe za prevencijom veće nego ikada svjedoči i činjenica da je Centar za sigurniji internet, program koji provode, ove godine dobio svoje urede u Zagrebu i Splitu.



„Kampanja „Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi“ samo je jedna od preventivnih aktivnosti u kojoj možemo djelovati svi po pitanju bolje sigurnosti djece. Oni su najranjiviji. Imaju tako malo kontrole nad time tko ih zapravo gleda. Tu trebamo biti mi – stručnjaci, roditelji, policija, zajednica koja osvještava i zna da ne mora svatko gledati djecu istim nevinim očima. Zaštitimo ih od seksualnih predatora i budimo oprezni pri dijeljenju detalja poput lokacije i adresa. To je najmanje što možemo učiniti!

Tekst i foto: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

u suradnji sovog ljeta pokreće kampanju “”. Riječ je o kampanji koja za cilj ima, a posebno roditelja i skrbnika o važnostikod djece kako bi se spriječilo njihovo tajno snimanje od strane seksualnih predatora na plažama i javnim kupalištima.Sagledavajući brojke MUP-ovog Statističkog pregleda temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada za 2023. godinu, trend iskorištavanja djece za pornografiju je u porastu već četvrtu godinu zaredom.- 2023. godina – 460 slučajeva- 2022. godina – 440 slučajeva- 2021. godina – 363 slučaja- 2020. godina – 227 slučajevaKada je riječ oprotiv spolne slobode i spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta, koja ulaze u skupinu općeg kriminaliteta, govorimo o porastu od 10, 8 % u odnosu na 2022. godinu. U 2023. zabilježeno je ukupnospolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta počinjena na štetu djece do 14 godina, što je u odnosu na prethodnu godinu porast od 51,5 %.“, tvrdi, osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu koji je pritom i stalni sudski vještak za zaštitu djece na internetu.Osvrće se i naza koje je propisana kazna. „“, pojašnjava Ramljak u nastavku.Obzirom na nedavneo počinjenim kaznenim djelima iskorištavanja djece za pornografiju, tj.nage djece na hrvatskim plažama i kupalištima, ali i brojke koje pretpostavljaju da je stvarna slika o seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju djece puno gora, Centar je ove godine proširio kampanju surađujući s“, kažu u PU splitsko-dalmatinskoj.U Hrvatskoj je zadnjih godina zabilježenou kojima su seksualni predatori snimali i fotografirali djecu na plaži. Ranije ovog mjeseca na području PU istarska češki državljanin (82) priveden je zbog snimanja djece digitalnim fotoaparatom. Ipak neki su u tome puno suptilniji.U slučaju iz svibnja, kada je u jednom rovinjskom turističkom kampu uhićenkoji je snimao gole mališane s mobitelom postavljenog na romobil, policija se tada ponovno uvjerila u razvratnu domišljatost seksualnih predatora. Nakon pretresa kampera s kojim se dovezao, pronašli su više prijenosnih računala, kamera i mobitela te druge opreme s raznim fotografijama i snimkama.Prošle smo godine svjedočili događaju u Rovinju gdje je muškarac priveden zbog sumnje na počinjeno kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju. Ustanovljeno je kako je ručnim satom s integriranom mikro kamerom snimao nagu djecu. Međutim, maštovitost i inovativnost seksualnih predatora ne staje samo na predmetima poput satova. Skrivene kamere mogu se naći u kemijskim olovkama, prijenosnim hladnjacima ili čak bocama.“, objašnjava Ramljak ideju ističući odličnu suradnju s PU istarska koju imaju već drugu godinu zaredom.”, kažu iz PU istarske koja uspješno surađuje s Centrom na provedbi preventivnih aktivnosti.- Obucite djeci kupaće kostime – time smanjujete šansu da vaše dijete bude dio crnih statistika.- Savjesno dijelite fotografije djece (vaše ili tuđe) na društvenim mrežama.- Obratite pažnju da slike koje dijelite na društvenim mrežama nipošto ne uključuju slike nage djece i osobne podatke (adresa, lokacija).- Budite oprezni i promatrajte sumnjive osobe koje mogu snimati djecu.- Odmah prijavite bilo kakvo sumnjivo ponašanje policiji.Prošla godina u Hrvatskoj po mnogo čemu, ipak ovime se ne može ponositi. Ukupno je evidentiranokaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju, od čega je. Najzastupljenija dobna skupina među žrtvama su djeca od 14 do 16 godina. Ono što posebno brine je brojka koja govori o kaznenom djelu prostitucije koji je u porastu od 495 % u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini bilo je zabilježeno 20 slučajeva, a prošle godine ta je brojka narasla na 119.Tehnologija napreduje iz godine u godinu. Danas je dostupna svakome, a osobe s krivim namjerama to će vješto iskoristiti i pronaći načine za produkciju i eksploataciju materijala.“, tvrdi Ramljak pojašnjavajući da je u 2023. godini zabilježen trend rasta od 10% u odnosu na prethodnu te je evidentirano ukupno 342 kaznena djela, kao i 11, 9 % veći broj počinitelja istih – njih 132!Odpočinitelja kaznenog djela iskorištavanje djece za pornografiju 111 ih je u dobi do 21. godine. Stranci čine 11 % počinitelja.Svi se ovi podaci nalaze u MUP-ovom Statističkom pregledu temeljnih sigurnosnih pokazatelja na početku teksta pa kada se analiziraju trendovi i prate medijski izvještaji kontinuirano se javlja i potreba da se u preventivne aktivnosti uključuju svi – roditelji, djeca, stručni suradnici i nastavnici, policija i ustanove socijalne skrbi.“, kaže na kraju Ramljak.