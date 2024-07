loše vijesti

poskupljuje

10%

od 1. srpnja do 30. rujna

Hrvatske autoceste

2,80 eura

26,40 eura

10,10 eura

6,40 eura

18,60 eura

17,70 eura

jednu decimalu

niže cijene

20,10 €

Stižuza vozače, od danassezonska cestarina i to zaU razdoblju, ponovno se uvode sezonske cijene cestarine za vozila I.A, I. i II. skupine vozila, dok za teška vozila (autobusi, kamioni) cijene cestarine ostaju iste, priopćile suZa I. skupinu vozila, cijena cestarine na Autocesti A1 na dionici od Zagreba do Karlovca stajat ćeumjesto dosadašnjih 2,50 eura, dok se na dionici Zagreb-Dugopolje cijena povećava naumjesto dosadašnjih 24 eura. Dionica autocestom Zagreb-Rijeka stajat će, dok je do sada bila 9,20 eura, a dionica Zagreb-Goričan, umjesto 5,80 eura. Dionica Zagreb-Lipovac na A3 poskupljuje nasa 16,90 eura, a Zagreb-Osijek nasa 16,10 eura.Iz HAC-a podsjećaju da su sezonske cijene cestarine uvedene su 2017. godine, ali se posljednje četiri godine (tijekom i nakon COVID krize) nisu primjenjivale, kao jedna od mjera potpore građanima i gospodarstvu u turističkoj sezoni. Također, HAC je ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu u konverziji cijena cestarine zaokruživao iznose na, čime je korisnicima omogućio. Na primjer, ako je cestarina u konverziji iznosila 20,17 €, HAC ju je zaokružio naumjesto na 20,20 €. Isto tako, za razliku od drugih usluga, HAC cijene cestarine nije indeksirao prema inflaciji, cestarina je ista od 2012. godine.