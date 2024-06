Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila koja su u državnom vlasništvu

do 30. srpnja 2024.

viđeno-kupljeno

isključuje mogućnost

BMW, Opel, Škoda, Golf, Passat, Traktor, Audi, Fiat, Mercedes, Ford

16. srpnja 2024.

od 09:30 do 11:30 sati

skupno

01/6448 844

Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

objavilo je. Ponude se zaprimajugodine do 10 sati.Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „“, štonaknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.Na popisu se nalazii drugi.. Vozila se mogu pogledatigodine u vremenuu prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb. Vozila pod rednim brojevima 27., 28., 29., 30. i 31. prodaju se isključivoi mogu se pogledati na parkingu zgrade Vjesnik, Slavonska avenija 4 u vremenu od 12:00 do 12:30, vozilo pod rednim brojem 8. se može pogledati u vremenu od 13:30 do 14:00 u prostoru bivše vojarne dr. Ante Starčević u Jastrebarskom, dok se vozilo pod rednim brojem 26. može pogledati dana 17. srpnja 2024. godine u vremenu od 10:00 do 10:30 sati na graničnom prijelazu Tovarnik.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonili na e-mail:Više detalja i popis svih vozila koja su na prodaju možete pogledati ovdje