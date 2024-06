obnovu članstva

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Došlo je vrijeme zakada je riječ o navijačimakoji će na taj način i u idućoj sezoni 2024/25 koristiti. Članstvo se može obnoviti odpočevši u 10 sati pa doisključivo online, na pripadajućoj web stranici. Klasična lokalna prodaja, naodnosno blagajnama Opus Arene, krenut će, također u 10 sati. Što se cijena tiče, bebe do jedne godine imajučlanstvo koje se, pak, mora odraditi dolaskom na Ticket point te ne uključuje nikakve pogodnosti u odnosu na ostale članove kluba, već samo prikazuje pripadnost Bijelo-plavima jer, uz poklon dobrodošlice. Djeca od 1 do 15 godina (navršeni petnaestogodišnjaci više ne ulaze u ovu dobnu skupinu) plaćajudok će odrasle osobe, počevši od napunjenih 15 godina za članarinu trebati izdvojiti. Članstvo, inače, vrijedi za cijelu aktualnu nogometnu sezonu, od srpnja 2024. do kraja svibnja 2025.Pogodnosti koje će iznova imati naši članovi odnose se napri kupnji ulaznica, dakako i na ekskluzivni poklon dobrodošlice, popuste u Fan shopu i još neke stvari koje ćemo objaviti naknadno. Bitno je naglasiti da se članstva kupljena online mogu na stadionu preuzetiu radnom vremenu Ticket pointa, istaknutom na službenoj klupskoj stranici. Također, prilikom preuzimanja kartica dobivaju se i spomenuti pokloni. Pristupnice moraju popunjavati isključivo oni koji izravno dolaze na Ticket point, što ne vrijedi za navijače koji će sve odraditi online. Postoje: prve su u skraćenoj formi tek s osnovnim podacima o korisniku te nju ispunjavaju prošlogodišnji članovi, budući da njihove podatke već imamo u sustavu dok su druge potpunije i odnose se na osobe koji nisu bili članovi tijekom prošle sezone.Imajući u vidu, činjenicu da i vi, dragi naši navijači, imate svoje poslovne i druge obveze, kao i zbog toga da se izbjegne nikome draga „papirologija“, pozivamo vas da se u što većem broju. Sve informacije o godišnjim ulaznicama, koje nestrpljivo iščekujete, također će uskoro biti objavljene, a dok ne krene njihova zaštićena, a potom i otvorena prodaja – odradite članstvo i ponovno si osigurajte vrijedne pogodnosti uz tek par klikova i nekoliko osnovnih stvari koje ćete ispuniti na