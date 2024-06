nogometna priča

Pedra Lime

Palmeirasu

jednogodišnju posudbu

Opus Arenu

Norwicha

14 utakmica

Jose Boto

Biti igrač Norwicha za mene je bilo itekako korisno u svakom smislu jer sam se dodatno razvio i isprofilirao, ne samo kao nogometaš već mogu reći i kao osoba. To je bilo moje prvo inozemno iskustvo na koje se nije bilo lako odlučiti, a sada se osjećam sigurnije i s puno više samopouzdanja prihvaćam nove izazove koji mi dolaze. Na taj način gledam i na dolazak u NK Osijek koji me je odlučio angažirati. Želim se nastaviti dokazivati u Europi

Uzbuđenje zbog nove sezone

karakteristikama

Jako sam uzbuđen zbog nove sezone koju ću provesti u Osijeku! Očekujem da ćemo je svi zajedno odraditi jako dobro i uspješno. To znači upustiti se u borbu za naslov prvaka Hrvatske, a i Konferencijskoj ligi moramo pokušati otići što dalje jer znam da je to velika želja i ljudi u klubu i navijača. Volim kada sam u sredini s velikim očekivanjima, to me samo još više motivira da i sam budem najbolji što mogu.

Znam da je NK Osijek veliki klub, koji iz sezone u sezonu raste i postaje jačim i meni je jako drago što sam dio ove nove osječke priče. Stadion je prekrasan, uvjeti za treninge odlični i prvi dojmovi su mi zaista jako dobri. Suigrače su upoznavati na svakom novom treningu kao i grad u koji sam tek stigao. Misli su mi prvenstveno usmjereno na teren, tamo se uvijek moram dokazivati.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Zanimljiva jenašeg novog igrača u sredini terena, 21-godišnjeg Brazilca. On je svoj talent navijestio i razvijao u domovini, u poznatoms kojim je i dalje ugovorno vezan, a kod nas je došao nas opcijom otkupa. Naje stigao iz engleskog B ligašau kojem je bio u proteklih devet mjeseci. Tamo je za njihovu mladu momčad odigraoi kao centralni vezni postigao 5 golova uz 2 asistencije. Naš sportski direktorsa suradnicima iz skautinga pomno je „secirao“ Limu i odlučio kontaktirati ga, dakako uz dogovor s ljudima iz Palmeirasa što je rezultiralo i Pedrovim dolaskom u Osijek., istaknuo je Lima.Bijelo-plavima bi, prema svojim, mogao donijeti dosta dobrih stvari na sredini terena i na njemu je potvrditi zbog čega je zabilježio nastupe i za U-20 reprezentaciju Brazila, a znamo kakva je tamo konkurencija za ulazak u bilo koju nacionalnu vrstu…Prije dolaska se, dakako, informirao o osnovnim stvarima što se tiče našeg kluba i lige u koju dolazi.