Kada je došao poziv iz Osijeka, shvatio sam da je to ovoga trenutka najbolja moguća opcija koju sam imao. Osjećaj po dolasku je fantastičan, za mene je ovo svakako jedno novo iskustvo i pravi izazov, neupitno i puno veća razina nego dosad. Značajno su veća i očekivanja, isto tako i odgovornost svakog igrača pa tako i mene, stoga ću i ja na terenu morati biti najbolji što znam i mogu. Spreman sam to pokazati, potvrditi igračke kvalitete i jedva čekam da sve krene. Ovdje sam zatekao najbolje uvjete koje jedan igrač može imati u Hrvatskoj i veselim se što ću raditi na toj razini jer sam i sam pravi profesionalac. Za mladog nogometaša koji želi raditi i napraviti iskorak to je idealna situacija

Šestica mi je optimalno radno mjesto na terenu, u veznoj liniji. U toj ulozi zadnjeg veznog se najbolje osjećam. No, ukoliko trener bude od mene tražio da zaigram i na nekoj drugoj poziciji, neće mi biti problem, nije bio ni do sada. Uvijek Osijek izaziva određeni respekt kod nas koji smo do sada igrali protiv njega, bilo je uvijek pravo zadovoljstvo na terenu se suprotstaviti Bijelo-plavima, a sada će mi biti još i veće igrajući za jedan od najboljih hrvatskih klubova.

Imam više od 50 službenih utakmica u HNL-u, u svom godištu mogu reći da sam među dva, tri igrača koji su redovito nastupali. Nastojat ću ostati u krugu reprezentativaca i boriti se konstantno za prvih jedanaest, baš kao i u svom sadašnjem klubu.

Inter

Znao sam da postoji interes Osijeka još iz vremena dok je ovdje trener bio Borimir Perković s kojim sam odlično surađivao u Zaprešiću. Drago mi je da sam došao među Bijelo-plave, a zahvalio bih se i Varaždincima koji su mi omogućili zaigrati u HNL-u i poželio bih i njima sreću u novoj sezoni. Znamo svi da je Osijek veliki klub, nadam se da će mi trebati malo manje vremena za prilagodbu jer sam ipak prošao dvije sezone igrajući i protiv sadašnjih suigrača. Mogu reći da se veselim novim izazovima

Nećemo se lagati oko toga, svi znamo koji su ovdje ciljevi u odnosu na ono što sam dosad imao. Osobno mislim da sam spreman za taj novi korak u svojoj karijeri. Došao sam među kvalitetne igrače, koji su s razlogom na Opus Areni, to dakako mislim i na dečke iz uže obrane. Trenutno jedva čekam da se zahuktaju treninzi i krenu utakmice pa ćemo se svi nastojati izboriti za što bolju startnu poziciju.

Svakako je riječ o odličnim pojedincima, uostalom Ramon je već dvaput bio najbolji strijelac lige i svi znamo koliko ga je teško čuvati i koliko mu malo treba da bi zabio gol često i bez prave šanse. Matković je pokazao prošle sezone svoj veliki potencijal i neka samo tako i nastavi. Naravno da vjerujem kako će Osijek izgledati dobro i za sve protivnike neugodno i opasno.

Prvi je sve sod naših ovoljetnih pojačanja dogovorio, hrvatski reprezentativac u selekciji U-21. Ovaj je dvadesetogodišnji igrač sredine terena stigao iz, a prošlu je sezonu odradio na posudbi u redovima. Za Crveno-crne je nastupio ui postigaood kojih jedan i Osijeku tijekom protekle jeseni. Inače je izi karijeru je gradio u, juniorima zagrebačkih Modrih i Dinamu II te jedno kraće vrijeme ugdje je također bio posuđen, kao i. S nama je potpisao ugovor do ljeta 2027. godine., rekao je Soldo.U Gorici je Marko znao imati više uloga u momčadi, ovisno i o sustavu kao i o prilagodbi nekim protivnicima i željenom načinu igre.Zadovoljan je kako mu se karijera do sada razvijala, a sada je, kaže, spreman za, dosad najveći otkako je profesionalac.Ovoga ljeta Marko je, inače, potpisaoza koje se već neko vrijeme pripremao. Naime, prije dolaska u Osijek i priključenja novim suigračima stupio je u brak sa svojom izabranicom, nekadašnjom tenisačicom i bivšom Miss sporta Hrvatske, koja odnedavno nosi prezime Soldo. Čestitamo i na tome te želimo našem novom igraču puno sreće i uspjeha među Bijelo-plavima!Ugovor s NK Osijek do kraja lipnja 2027. godine potpisao je i defanzivackoji nam je stigao iz. Tamo je u prošloj natjecateljskoj godini odradioi bio među. Prethodno je u karijeri nastupao za, mlađe kategorijei zaprešićki. Imao je čast i zadovoljstvo četiri puta zaigrati za U-21 reprezentaciju Hrvatske tijekom 2022. i 2023., a dolazak iz jednog grada na Dravi u drugi spominjao se i u nekim ranijim prijelaznim rokovima., poručio je Jelenić.U Varaždinu je 24-godišnji Zagrepčanin bio neizostavan u njihovoj zadnjoj liniji, a da će pritisak općenito, što svakako ide i uz veće ambicije, bitiu Osijeku, to mu je sasvim jasno.Malo smo se i našalili, iako je i u zbilji Luka zasigurno svjestan da je neke napadače, poput, svakako bolje imati u svojoj nego u protivničkoj momčadi…