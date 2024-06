Nogometaši

Federicom Coppitellijem

osnovnim testiranjima

Imamo trenutno 28 igrača u kadru. Što se tiče plana našeg rada, ostajemo ovdje do nedjelje i onda prvog dana idućega tjedna krećemo za Austriju. Vidjet ćemo tko će sve ići na put, hoće li svi koji su danas ovdje i tada ići s nama ili će biti nekih promjena. Da, odradili smo prva testiranja i neke individualne razgovore s igračima, nakon čega nas očekuje i uvodni trening. U Austriji ćemo odigrati tri kontrolne utakmice, a termini su 3., 7. i 13. srpnja, prije povratka u Osijek. Kao što sam rekao na svom nedavnom predstavljanju, otvoreni smo otkrivati nove mlade igrače i pružiti im šansu pa ćemo s vremenom vidjeti kako oni reagiraju i koliko nam mogu pružiti.

Trener želi da mu momčad bude prepoznatljiva

Želim da Osijek bude što prepoznatljiviji po svojoj igri i da imamo neki svoj identitet kojega ćemo pokazati na svim terenima na kojima ćemo igrati. Kao i to da svaki naš protivnik zna s čime će se suočiti kada bude igrao s nama. Slažem se s onim što je više puta ponovio sportski direktor da želimo biti kompetitivni, a rezultatski to znači plasirati se u samome vrhu prvenstvene ljestvice sa što više osvojenih bodova. Naravno da želimo napraviti i nešto više u europskom natjecanju i otići što dalje. Više ćemo znati o prvom protivniku kada budemo vidjeli međusobni dvoboj Estonaca i Litvanaca u prvom pretkolu.

Hrvatske i Italije

Na pressici sam po svom dolasku ovdje, ako se sjećate, rekao da će biti neriješeno, ali sam tada mislio kako će to biti pozitivan ishod za obje reprezentacije. Nažalost, vidjeli ste, nije baš ispalo tako…

Cilj je biti ofenzivniji nego dosad

Jose Boto

planirana pojačanja

Imamo šestoricu novih igrača u momčadi. Četvorica su potpuno nova s obzirom da do sada nisu bili naši članovi, a dvojicu smo vratili s posudbe. Svi su oni već ovdje i bit će na prvom treningu kojega ćemo imati na Opus Areni. Očekujemo još jednog igrača prije odlaska u Austriju, 1. srpnja, te još jednog ili dvojicu tijekom boravka na najvažnijem dijelu priprema. Što se tiče onih koji su nam se već priključili, riječ je o jednom braniču, dvojici veznjaka i jednom krilu. To su igrači između 21 i 26 godina starosti. Cilj nam je igrati ofenzivnije nego do sada, da ne zabijaju samo napadači, nego i oni koji pokrivaju druge pozicije u momčadi. Lovrić? Ne želim nijednog igrača u klubu koji ne želi ostati s nama. On je sam iskazao želju za odlaskom već više puta u našim razgovorima koje smo imali tijekom prošle sezone.

nije konkretnije

Jabloneca

Spartacusa

Rukh Lviva

započeli suu koju će krenuti s Talijanomna čelu stručnog stožera. On je uvodno poručio igračima što od njih očekuje od samoga početka suradnje i odmah se krenulo s onim, uobičajenima za sam početak trenažnog procesa.Na pitanje što očekuje od svoje nove momčadi i kakve su mu ambicije, novi je kormilar Bijelo-plavih odgovorio:Dakako da je bilo neizbježno pitanje i o tomu kako je Coppitelli osobno doživio ogledna Europskom prvenstvu i onakav šokantan rasplet u završnim sekundama….Sportski direktorodgovarao je na pitanja novinara koja su se prvenstveno odnosila na moguća iBoto pritomgovorio o imenima jer na objavu naših novih igrača ionako moramo pričekati početak prijelaznog roka koji starta sutra, 26. lipnja. Što se, pak, tiče dogovorenih provjera tijekom boravka u Koruškoj, redom ćemo igrati protiv češkog, novog mađarskog prvoligašaiz Nyiregyhaze i ukrajinskog