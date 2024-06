OSIJEK 4

Županijske i Gundulićeve ulice u Osijeku

obustavlja promet

preusmjeriti svoje tramvajske i autobusne linije

DOLAZAK IZ SMJERA ISTOKA ZA A2, A7 i T1 i T2

DOLAZAK IZ SMJERA ISTOKA ZA A1, A3, A4, A5 i A6

DOLAZAK IZ SMJERA ZAPADA ZA A1, A2, A5 i T1

DOLAZAK IZ SMJERA JUGA/JUGO-ZAPADA ZA LINIJE A3, A4, A6 i T2

Od četvrtka 27. lipnja 2024. godine, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji podzemnih instalacija vodoopskrbe i odvodnje , u sklopu projekta “” na križanju, potpuno seza 9 od 10 linija javnog gradskog prijevoza putnika kroz navedeno raskrižje.S tim u svezi GPP je u obvezikoje prometuju u oba smjera predmetnom dionicom prema sljedećem:U dolasku iz smjera istoka s Gajevog trga, linije A2, A7 i T2 idu lijevo u Ul. S. Radića, a linija T1 iz Europske avenije ide lijevo u Ul. S. Radića. U nastavku sve 4 linije idu desno u Reisnerovu ulicu do kružnog toka na Đakovštini, odakle linije A2 i T1 nastavljaju Reisnerovom ulicom – desno u Ul. sv. Ane – lijevo Gundulićevom ulicom, i dalje po svojim trasama, dok linije A7 i T2 nastavljaju dalje Vinkovačkom ulicom.Na ovoj izmještenoj trasi umjesto stajališta Ul. Hrvatske Republike sjever, uvode se zamjenska stajališta Trg Lj. Gaja zapad u Ul. S. Radića, kao i stajališta Zrinjevac sjever (Reisnerova 44) i Reisnerova 64 sjever za sve 4 linije, te zamjensko stajalište u Ul. Sv. Ane istok za linije A2 i T1.Drugi dio linija A1, A3, A4, A5 i A6 iz smjera Gajevog trga nastavlja u Ul. Hrvatske Republike, te dalje obilazno – lijevo u Ul. Prolaz A. Slavičeka – ravno Ul. Zrinjevac – desno Reisnerovom ulicom do kružnog toka na Đakovštini, odakle navedene linije dalje prometuju svojima trasama: linije A1 i A5 Reisnerovom ulicom – desno u Ul. sv. Ane i – lijevo Gundulićevom ulicom te dalje po svojim trasama, linije A3 i A4 u Ul. Sv. L.B. Mandića, i linija A6 Vinkovačkom ulicom.Na ovom dijelu za sve gore navedene linije (A1, A3, A4, A5 i A6) umjesto stajališta Ul. Hrvatske Republike sjever koristi se zamjensko stajalište u Ul. Prolaz A. Slavičeka zapad i umjesto stajališta Đakovština zapad koristi se stajalište Reisnerova 64 sjever. Za linije A1 i A5 umjesto stajališta Ul. Sv. Ane sjever u Gundulićevoj ulici, koristi se zamjensko stajalište Ul. Sv. Ane 87 istok.U dolasku iz smjera zapada linije A1, A2, A5 i T1 iz Gundulićeve ulice prometuju obilazno – desno u Ul. Sv. Ane – lijevo Reisnerovom ulicom – kroz kružni tok na Đakovštini – izlaz u Reisnerovu ulicu te dalje linije A1 i A5 – lijevo u Ul. Zrinjevac istok – lijevo u Gundulićevu ulicu – desno u Ul. Prolaz A. Slavičeka – desno u Ul. Hrvatske Republike i dalje po ustaljenim trasama, dok linija T1 nastavlja Reisnerovom ulicom – lijevo Ul. S. Radića – desno Europskom avenijom prema Zelenom polju, a linija A2 od kružnog toka Đakovština ide Reisnerovom ulicom – lijevo Stepinčevom ulicom – lijevo do Gajevog trga sjever.Ovdje se umjesto stajališta Ul. Sv. Ane jug u Gundulićevoj ulici, za sve navedene linije koristi zamjensko u Ul. Sv. Ane zapad, te se još uvode i stajališta Đakovština istok za sve linije, Zrinjevac jug (Reisnerova 73) za linije A2 i T1, kao i stajalište Trg Lj. Gaja istok u Radićevoj ulici samo za liniju T1.U dolasku iz smjera juga, linije A6 i T2 iz Vinkovačke ulice, te linije A3 i A4 iz Ul. sv. L. B. Mandića prometuju od kružnog toka – desno Reisnerovom ulicom – lijevo Zrinjevac istok – lijevo Gundulićeva ulica – desno Ul. Prolaz A. Slavičeka – desno u Ul. Hrvatske Republike za linije A3, A4 i A6, a iznimno T2 linija nastavlja Reisnerovom ulicom po svojoj ustaljenoj trasi pokraj oba kolodvora – ravno Kašićevom ulicom – lijevo Stepinčevom ulicom do Gajevog trga.Navedena privremena regulacija važi do završetka radova.Mole se putnici za razumijevanje.