[04.07.2024.]

58. Đakovački vezovi

glavni vezovski vikend

Pučkim crkvenim pjevanjem

svečanog otvaranja 58. Đakovačkih vezova

Sjaj nam sunce domovini slatkoj...

Luku Botića

Mirko Ćurić

Darko Milas

Slavonske lole

Republike Bugarske

Revije 58. Đakovačkih vezova

Croatia kup za jednoprege i dvoprege

folklorni program

Ansambl za folklornu pjesmu i ples „Nikola Vapcarov” Sandanski

Dalmatino

svečana povorka

Međunarodna smotra folklora i Smotra folklora Hrvatske

Nagrada Državne ergele Đakovo i Lipik

Smotra folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

Slavonijo, zemljo plemenita

Dyaco i Vranac

Tekst: Đakovački vezovi

Foto: Adriana Lončarević

[25.06.2024.]

58. Đakovački vezovi

od petka, 21. lipnja do nedjelje, 7. srpnja 2024.

katedrala svetog Petra

Đakovački vezovi

međunarodnog karaktera

[Program]

Petak , 21. lipnja 2024.

Subota , 22. lipnja 2024.

Srijeda , 26. lipnja 2024.

Četvrtak , 27. lipnja 2024.

Petak , 28. lipnja 2024.

Subota , 29. lipnja 2024.

Nedjelja , 30. lipnja 2024.

Ponedjeljak , 1. srpnja 2024.

Utorak , 2. srpnja 2024.

Srijeda , 3. srpnja 2024.

Četvrtak , 4. srpnja 2024.

Petak , 5. srpnja 2024.

Subota , 6. srpnja 2024.

Nedjelja , 7. srpnja 2024.

Iakotraju još od 21. lipnja, posljednja tri dana, koja će se održati nadolazećeg vikenda (od 5. do 7. srpnja), zajedno čineU petak program započinjekoje će se od 17:00 sati održati u prostoru Centra Amadea, a onda se centar događanja seli ispred katedrale, na Strossmayerov trg, gdje se od 21:00 sat održava program. Središnji dio programa svečanog otvaranja scenska je slika naziva „“, koja u središte stavlja poznatog književnika. Kao i prethodnih godina scenarij je napisao đakovački književnik, a scensku sliku režirao je. U programu će se kao i svake godine predstaviti brojni solisti, tamburaški sastavi, kulturno-umjetnička društva, uzgajivači lipicanca i Državna ergela lipicanaca. Program svečanog otvaranja moći će se pogledati u izravnom prijenosu na programu HRT 1. Nakon svečanog otvaranja na prostoru iza crkve Svih svetih slijedi glazbeni program, gdje će goste zabavljati. Ove se godine glazbeni program završna tri dana odvija na još jednom mjestu, u dvorištu Kuće Reichsmann, gdje ćemo u večernjem terminu moći slušati tamburaše.Subotnje jutro rezervirano je za predstavljanje proizvoda zemlje partnerana gradskom korzu u 9:00 sati te predstavljanjeu Kući Reichsmann. U popodnevnom terminu s početkom u 15:00 sati na hipodromu Državne ergele Đakovo održat će se, a u Strossmayerovom parku će se od 18:30 sati održavati igdje će nastupiti gostujuće skupine i gdje će se dodijeliti nagrade za najbolje uređen izlog na temu 58. Đakovačkih vezova. Vrhunac folklornog programa bit će predstavljanje zemlje partnera Republike Bugarske, gdje će nastupiti. U glazbenom programu iza crkve Svih svetih od 21:00 sat nastupit će U prolazu iVrhunac 58. Đakovačkih vezova svakako jeu kojoj će sudjelovati folklorne skupine, svatovske zaprege i konjanici. Svečana povorka, u kojoj ove godine očekujemo 55 folklornih skupina iz cijelog svijeta te mnoštvo svatovskih zaprega i konjanika, na rasporedu je od 8:30 sati, a moći će se pogledati u izravnom prijenosu na programu HRT 2. Nakon povorke slijedi sveta misa u đakovačkoj katedrali, a program zatim seli u Strossmayerov park, gdje će se od 10:30 sati održati. Na hipodromu Državne ergele Đakovo u 15:00 sati održat će se „” za jednoprege i dvoprege, a u Strossmayerovom parku u 17:00 sati. Strossmayerov park mjesto je gdje se svake godine programom „“ zatvaraju Đakovački vezovi, a tako će biti i ove godine. Od 21:00 sat ondje će se održati izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke, snaše i momci), dodjela nagrada te zatvaranje 58. Đakovačkih vezova. Sve će biti popraćeno glazbeno-scenskim programom. U glazbenom programu iza crkve Svih svetih od 21:00 sat nastupajuodržat će seU srcu Slavonije, gdjestoji kao srce u srcu, vjerni čuvar i zaštitnik Đakova, njegov simbol, ponos i dika, smjestila se još jedna čuvarica tradicije i simbol prepoznatljivosti grada, manifestacija koja svake godine okupi mnoštvo ljudi kako bi se kroz pjesmu i ples očuvala tradicija naših krajeva. To je najveći hrvatski tradicionalni festival,. Manifestacija jejer na njoj sudjeluje sedamdesetak folklornih skupina iz cijelog svijeta, s oko četiri tisuće izvođača. Svaka skupina ima drugačiju nošnju, a svaka nošnja drugačiji vez.DANI OTVORENIH VINSKIH PODRUMA ĐAKOVAČKOG VINOGORJA (21. – 22. lipnja), Mandićevac10:00 – Likovna radionica za djecu „Maštovita paleta” – Vinska kućica Franjić17:00 – Vinska šetnja, vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina – vinsko-turistička cesta „Mandićevac”20:00 – Glazbeni program: Inzulin – vinarija Đakovačka vina21:00 – 24. Ivanjski kresovi – Strossmayerov parkDANI OTVORENIH VINSKIH PODRUMA ĐAKOVAČKOG VINOGORJA (21. – 22. lipnja)37. Bonavita, Trnava10:00 – Folklorna radionica za djecu „Zvuci slavonske baštine”17:00 – Vinska šetnja, vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina – vinsko-turistička cesta „Zlatarevac”19:30 – Program 37. Bonavite21:30 – Glazbeni program: Stjepan Jeršek Štef11:00 – Pričaonica tradicijskih bajki – program za djecu vrtićke dobi – Kuća Reichsmann19:00 – Djeca u svijetu tambure samice – Kuća Reichsmann18:30 – „Živa Đakovština” – pričaonica za djecu – Kuća Reichsmann19:00 – Izložba dječjih likovnih radova i promocija literarnih radova „Živa baština Hrvatske” – Kuća Reichsmann20:00 – Godišnji koncert dječjih skupina KUD-a „Tena” Đakovo – pozornica na Trgu J. J. Strossmayera18:00 – Izložba „Babaseka” Tomislava Livaje – Muzej Đakovštine19:00 – Predstava za djecu „Ružno pače” Kazališne družine „Ivana Brlić Mažuranić” Slavonski Brod – Kuća Reichsmann21:00 – Glazbeni program: Eni Jurišić, Matija Cvek – pozornica iza crkve Svih svetih9:00 – Edukacija voditelja dječjih folklornih skupina – prostorije KUD-a „Skladˮ Đakovo10:00 – Radionice tradicijske kulture za odrasle – prostorije KUD-a „Skladˮ Đakovo10:00 – Radionice za djecu (uz izložbu Lego) – Kuća Reichsmann18:00 – Festival „Baština djeci” – Strossmayerov park20:00 – Folklorni koncert KUD-a „Tena” „Susjedi” – Strossmayerov park21:00 – Glazbeni program: Livio Berak Band, Crvena Jabuka – pozornica iza crkve Svih svetihMali vezovi16:00 – Povorka – od crkve Svih svetih do Trga J. J. Strossmayera16:30 – Nastup skupina – Strossmayerov park16:30 – Radionice za djecu – Strossmayerov park20:00 – Glazbeni program: Tajči & Gelo Band, Stjepan Jeršek Štef & Žitna Polja – pozornica iza crkve Svih svetih18:00 – Gastrofest – Lovački gulaš i lovačka jela – prostor iza crkve Svih svetih18:30 – „Dani slavonske tradicijske kulture 2024.” – Predavanje „Radio stanica Osijek – istaknuti promotor slavonske tradicijske glazbe” – Muzej Đakovštine19:00 – Samostalna izložba fotografija Silvije Butković „Pedeset nijansi sive” – Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera20:00 – Glazbeni program: Caprio, Electric Corn – pozornica iza crkve Svih svetih18:00 – Gastrofest – Đakovački čobanac – prostor iza crkve Svih svetih18:30 – „Dani slavonske tradicijske kulture 2024.” – Portret glazbenika – glazbenih sastava – Muzej Đakovštine19:00 – Koncert slavonske tradicijske glazbe „Tragovima Radio stanice Osijek” – pozornica na Trgu J. J. Strossmayera20:00 – Glazbeni program: Lege, Tony Cetinski – pozornica iza crkve Svih svetih17:30 – „Dani slavonske tradicijske kulture 2024.” – Predavanje i radionica šokačkog govora „Od buve do pitla” – Muzej Đakovštine18:00 – Gastrofest – Fišijada – prostor iza crkve Svih svetih19:00 – Folklorni program „Đakovština u pjesmi i plesu” – pozornica na Trgu J. J. Strossmayera20:00 – Revija narodnih nošnji Đakovštine – Trg J. J. Strossmayera20:00 – Glazbeni program: Begeš, Tamburaši Milenij – pozornica iza crkve Svih svetih18:00 – Gastrofest – Tradicionalni slavonski proizvodi – prostor iza crkve Svih svetihProgram predstavljanja Splitsko-dalmatinske županije18:00 – Otvorenje izložbe Davora Širinića (Fotobrk) „Piture krša” Muzej Cetinske krajine – Kuća Reichsmann19:00 – Gastronomija vrličkoga kraja, KUU „Milan Begović” Vrlika i Vrličanke – prostor iza crkve Svih svetih19:00 – Glazbeni program: Brace, Intrade, Ljuta kuća – pozornica iza crkve Svih svetih17:00 – Pučko crkveno pjevanje – Centar Amadea19:00 – Plesne radionice tradicijskih plesova Đakovštine – Ulica pape Ivana Pavla II., korzo i Trg J. J. Strossmayera20:00 – Glazbeni program: Slavonski vez – “Šokački dvor” – dvorište Kuće Reichsmann21:00 – Svečano otvaranje 58. Đakovačkih vezova„Sjaj nam sunce domovini slatkoj…” – glazbeno-scenski program– scenarist: Mirko Ćurić– redatelj: Darko Milas– Trg J. J. Strossmayera22:30 – Glazbeni program: Slavonske lole – pozornica iza crkve Svih svetih9:00 – Gastronomija, radionice tradicionalnih zanata i predstavljanje proizvoda zemlje partnera Republike Bugarske – Ulica pape Ivana Pavla II.10:00 – Pričaonica „Živa Đakovština” – Ulica pape Ivana Pavla II., korzo (ispred Kuće Reichsmann)10:30 – Predstavljanje Revije Đakovačkih vezova – Kuća Reichsmann15:00 – Croatia Cup – vožnja jednoprega i dvoprega – hipodrom Državne ergele Đakovo18:30 – Nastup gostujućih skupina – Strossmayerov park20:00 – Nagrade za najljepše uređen izlog – Strossmayerov park20:00 – Glazbeni program: Quercus – “Šokački dvor” – dvorište Kuće Reichsmann20:30 – Folklorni program zemlje partnera Republike Bugarske – Ansambl za folklornu pjesmu i ples „Nikola Vapcarov” Sandanski – Strossmayerov park21:00 – Glazbeni program: U prolazu, Dalmatino – pozornica iza crkve Svih svetih8:30 – Svečana povorka 58. Đakovačkih vezova– folklorne skupine, svatovske zaprege i jahači– od Malog parka do Strossmayerova parka10:00 – Sveta misa – katedrala sv. Petra10:30 – Međunarodna smotra folklora – Strossmayerov park11:30 – Smotra folklora Hrvatske – Strossmayerov park15:00 – „Nagrada Državne ergele Đakovo i Lipik” – vožnja jednoprega i dvoprega – hipodrom Državne ergele Đakovo17:00 – Smotra folklora Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema – Strossmayerov park20:00 – Glazbeni program: Žitna polja – “Šokački dvor” – dvorište Kuće Reichsmann20:00 – Slavonijo, zemljo plemenita– glazbeno-scenski program:– Izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke, snaše i momci)– dodjela nagrada i zatvaranje 58. Đakovačkih vezova– Strossmayerov park21:00 – Glazbeni program: Dyaco, Vranac – pozornica iza crkve Svih svetih