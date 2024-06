Gradu Osijeku

Tekst i foto: Vodovod Osijek

je zahvaljujući(NPOO) 2021. – 2026. za financiranje, za projekt pod nazivom “” dodijeljeno ukupno. Struktura sufinanciranja: 80% EU, 10% Hrvatske vode, 10% VODOVOD-OSIJEK d.o.o.Grad Osijek će dobiti oko, a gubici vode smanjit će se za čak. Realizacijom projekta rekonstruirat će se, a izgraditi 4,3 km vodoopskrbne i 1,15 km kanalizacijske mreže. Poboljšanu uslugu vodoopskrbe imat će ukupno 5.790, a poboljšanu uslugu odvodnje ukupno 1.780 stanovnika Osijeka. Ugradit će se daljinsko očitanje vodomjera te povećati pouzdanost i sigurnost u vodoopskrbi i odvodnji.1. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Rokove do Županijske).2. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Županijske do Radićeve),3. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje Gundulićevoj ulici u Osijeku (od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice) te dijelu Vukovarske ulice i Ulice kardinala A. Stepinca.4. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Sljemenskoj, Kolodvorskoj i Kapelskoj ulici u Osijeku.5. Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Višnjevcu,6. Usluga nadzora nad izvođenjem radovaRadovi u okviru svih faza Projekta Osijek 4 odvijaju se- kažu iz Vodovoda.Zbog svega toga, za potrebe izvođenja radova rekonstrukcijevodoopskrbe i odvodnje prisiljeni su potpunoraskrižjeodRadovi i nova privremena regulacija prometa će trajatiPromet Gundulićevom od Radićeve do Županijske ulice i Županijskom do zatvorenog križanja sa Gundulićevom ulicom bit će omogućen ali ćebiti slijepe. Obilazni promet odvijat će se obilaznim pravcima prema grafičkom prikazu.Iz Vodovoda mole poštujte znakove privremene regulacije prometa isvoja vozila u zoni gradilišta zbog ometanja radova. Zatvorene dionice bit će označene i u web servisima za navigaciju u prometu (Google Maps) pa će korištenje tih servisa koji će upućivati i na povremene zastoje i gužve u prometu, biti korisno.Sve sugrađane i vozače koji prometuju navedenom lokacijom mole za oprez i razumijevanje.