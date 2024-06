Gimnastički klub Osijek Žito

Odradio sam vježbu početne ocjene 6.3 koju ću raditi u kvalifikacijama u Parizu. Konačna ocjena bila je 14.700. Stvarno jako dobro, odlično sam se osjećao bez obzira što mi je na Prvenstvu Hrvatske najteže nastupati jer nemam baš neku preveliku konkurenciju, ali stvarno jako dobar nastup. Potpisao bih odmah takvu vježbu u kvalifikacijama u Parizu. Ovo je bila odlična priprema. Idući vikend je natjecanje u Belgiji, u Gentu, posljednji je to turnir prije Olimpijskih igara. Tamo ćemo opet probati tu vježbu početne ocjene 6.3 jer mislim da je najbitnije uvježbati to što ću raditi u kvalifikacijama na Olimpijskim igrama. Osjećam se sigurno u vježbi, forma je stvarno odlična. Ne mogu se žaliti, nemam ozljeda i da sutra moram nastupiti u Parizu, mogao bih. Završne pripreme su u tijeku i jedva čekam da to prođe da odem u Pariz i pokažem što znam

Generalno mogu reći da sam zadovoljan s nastupima i na parteru i na preskoku. Na parteru sam išao vježbu s početnom ocjenom 6.3. Vježba je bila odrađena solidno, tu ima još prostora za napredak. Do Olimpijskih igara imam još vremena popraviti neke greškice koje sam sada imao. Na preskoku baš i nisam imao svoj dan iako sam odradio svoja dva skoka i osvojio sam prvo mjesto. Također, kao i na parteru imam prostora za napredak i vjerujem da mogu popraviti sve te greške koje sam imao sada na Državnom prvenstvu. Na Olimpijskim igrama očekujem dobar rezultat, vjerujem da u Parizu mogu dobro odraditi oba skoka s visokim početnim ocjenama. Znam da sam konkurentan, nadam se da će se sve posložiti. Trener Vladimir Mađarević i ja tempiramo formu za olimpijsku smotru. Očekuje me nastup i na predolimpijskom turniru belgijskom Gentu, gdje ću još malo isprobati sprave prije nastupa u Parizu. Vidjet ću u kakvoj sam formi i kada se vratim kući, imam još dva tjedna do puta u Francusku. Radit ćemo samo na elementima, vježbama, pokušati ispraviti greške koje sam imao na ovim natjecanjima. Nadam se da ću biti u što boljoj formi i da ću biti spreman dati najbolje od sebe na Olimpijskim igrama

Gimnastički klub Osijek Žito još jedanput je odradio odličan posao i organizirao ovo veliko natjecanje u svim programima – apsolutnom, slobodnom, obaveznom i univerzalnom. Nastupili su i naši najbolji gimnastičari i gimnastičarke, uključujući i naše olimpijce Tina Srbića i Aurela Benovića koji su ovdje imali predzadnju kontrolu i natjecanje prije Olimpijskih igara u Parizu. Čeka ih još natjecanje na predolimpijskom turniru u Gentu. Vidjeli smo da im forma raste i kako stvari stoje, upravo će u Parizu biti na vrhuncu i možemo očekivati lijepe vijesti iz francuske prijestolnice. Čestitam svima koji su nastupili na Prvenstvu Hrvatske u Osijeku i još jednom čestitke organizatoru GK Osijek Žito na još jednoj izvrsnoj organizaciji natjecanja.

Tekst: HGS

Foto: Marko Banić

U protekla tri danabio je domaćin. U gradu na Dravi okupilo se gotovoiz 39 hrvatskih klubova.S posebnom pozornošću pratio se apsolutni program seniora. Hrvatsku će na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljati dva aduta,. Ovahrvatska gimnastičara Prvenstvo Hrvatske u Osijeku iskoristili su kao pripremu za nastup na olimpijskoj smotri. Prema viđenom, provjera je bila uspješna.na preči osvojio je još jednou bogatoj kolekciji s državne smotre. Članslavio je s ocjenom 14.700.“, rekao je Srbić.(GK Osijek Žito) očekivano je biona parteru i preskoku, no 23-godišnji Osječanin sposoban je za mnogo bolje izvedbe u obje discipline. Benović je na parteru bio najbolji s ocjenom. Na preskoku zaradio je ocjenu“, rekao je Benović.(GK Vindija) osvojio jena konju s hvataljkama,(GK Petrinja) bio jena karikama, a(GK Sokol Karlovac) na ručama.U apsolutnom programu kod seniorki naslov na preskoku još jednom osvojila je(GK Nedelišće). Za 35-godišnju Čakovčanku bila je tos državnih prvenstava Na dvovisinskim ručama naslov je obranila i očekivano slavila(ZTD Hrvatski Sokol), kao i(ZTD Hrvatski Sokol) na gredi. Velika borba vodila se na parteru, na kraju je zlato osvojila(GK Rijeka) ispred(ZTD Hrvatski Sokol) i(GK Vita).Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog savezaosvrnuo se na trodnevna zbivanja u gradu na Dravi.