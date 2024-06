B2Runa

Druženje i povezanost ljudi unutar tima motivi su zbog kojih se ENEA tim uvijek rado pridruži B2Run događanju. Ove smo godine osnažili naš tim novim članovima koji nemaju iskustvo u trčanju, ali su ih na uključenje motivirali već iskusni rekreativci među kolegama:icama. Drago mi je što smo kao partner podržali B2Run Osijek te tako dali svoj doprinos lokalnoj poslovnoj zajednici, a usput se i odlično zabavili

Najbolji timovi imali razloga za slavlje

Dobar je osjećaj prvi proći kroz cilj i drago mi je što nas je direktorica prijavila na B2Run i okupila naš tim. Premda već imam ranije iskustvo na utrkama, B2Run je više usmjeren prema timu i vjerujem da ćemo i u ekipnoj kategoriji imati odličan rezultat

Premda pobjede na B2Runu više ne brojim, kao rođenoj Slavonki mi mjesto na postolju u Osijeku ima posebno značenje. Bez obzira na rezultate, B2Run je prava poslovno - trkačka atrakcija na kojoj se uvijek povežemo s kolegama iz drugih odjela s kojima inače ne surađujemo, a nakon B2Runa ostajemo u kontaktu i privatno. Svakako ćemo se nastaviti vraćati ovom eventu.

Iznimno nam je drago vidjeti da B2Run obitelj raste iz godine u godinu te da ovakav tip druženja postaje sve atraktivniji javnosti i poslovnoj zajednici. Hvala Splitu, Rijeci i Osijeku na sjajnom druženju, uzimamo svi zaslužene ljetne pauze i vidimo se u Zagrebu, gdje B2Run stiže na jesen, 12. rujna. A, ono što nas posebno veseli je činjenica da i na Jarun dolaze timovi iz cijele Hrvatske, ne samo glavnoga grada.

Tekst i foto: Petra Habdelić

Kada bismo morali u nekoliko riječi sažeti srž i smisaoto bi bilo:. Nakon Splita i Rijeke, 20. lipnja su stotine poslovnjaka izi okolice uredski klimatizirani prostor zamijenile vedrim nebom i 5-kilometarskom B2Run stazom. Zaključimo li prvi dio B2Run sezone 2024., poslovnjaci su na posljednje tri utrke zajedno prešli, što je udaljenost od Hrvatske do Novog Zelanda.Osim promicanjameđu dijelom populacije koja većinu sati u danu provede sjedeći u uredu, glavni smisao B2Runa krije se u povezivanju kolega i njihovomkako bi se jačaounutar kompanije. Još jedna od prednosti je i networking među različitim kompanijama pa osim izgradnje postojećih poslovnih veza, velika je mogućnost stvaranja novih.Nakon zajedničkog zagrijavanja pod vodstvom profesionalnog fitnes trenera te savladanih 5 kilometara staze, uslijedila je dodjela plaketa i medalja, a nakon fotografiranja druženje na Promenadi uzKao partner B2Runa u Osijeku, sjajnom energijom i timskim duhom se istaknuo tim” - rekao je, kapetan ENEA tima.Mjerili su se pojedinačni rezultati trkača kao i najbolje vrijeme u ekipnoj kategoriji. Prvi je kroz cilj prošaoiz tvrtke Žito, dok je u ženskoj konkurenciji to bilaiz Atlantic grupe..”- izjavio je Valentino netom nakon prolaska kroz cilj.Silvia Šimunović je sudionica ovog poslovnog druženja od 2015. kada je s kolegama:icama sudjelovala na prvom održanom B2Runu.”- izjavila je najbrža žena u Osijeku, Silvia Šimunović.Najbrža velika tvrtka bila je, dok su svoja mjesta na postolju zauzeli ikao najbrža srednja tvrtka ikao mala tvrtka. U ženskoj ekipnoj kategoriji dodijeljene su plakete za prva tri mjesta u malim, srednjim i velikim tvrtkama, a prva mjesta su izborili takođerkao mala tvrtka,kao srednja te kao velikaJedna od glavnih prednosti B2Run događaja je njegova sposobnost da spoji poslovni svijet s neformalnim druženjem. Nakon završetka glavnog programa, sudionici su na afterwork druženju imali priliku razgovarati, razmjenjivati ideje i stvarati nove poslovne kontakte u opuštenom ambijentu.” -, voditeljica odnosa s javnošću B2Run-a.Budite i vi dio najaktivnijeg afterwork druženja u Hrvatskoj! Svi poslovnjaci željni druženja nau rujnu mogu kotizacije po povoljnijim cijenama kupiti do 11. srpnja do kraja dana.