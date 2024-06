ponedjeljka, 24. lipnja 2024

Kanižlićeve ulice

Strossmayerove ulice

preusmjeriti autobusne linije

linija 1: Jug II - Kanižlićeva - Opus Arena - Vij. Petrove gore

linija 2: Ul. Hrvatske Republike – Retfala

linija 5: Josipovac – Bijelo Brdo

ukidaju

zamjenskih stajališta

privremena regulacija

Od. godine, zbog nastavka izvođenja radova na modernizaciji tramvajske infrastrukture na križanju(južni privoz) i, te nužnog obilaska zone radova, GPP je u obvezi dijelomkoje prometuju predmetnom trasom, prema sljedećem:Krak ove autobusne linije koji prometuje s Juga II do Opus Arene se skraćuje te završava i počinje na autobusnom okretištu u Ul. A. Kanižlića po važećoj kronologiji. Stajalište kod Opus Arene privremeno se ukida.Drugi dio linije koji prometuje do Vijenca Petrove gore ostaje nepromijenjen, po važećoj privremenoj trasi (Sljemenska – Čvrsnička – Psunjska – Dalmatinska – okretište Vij. Petrove gore)Iz smjera istoka, iz Ul. Hrvatske Republike prema Retfali privremeno se preusmjerava trasa iz Gundulićeve ulice – desno Ul. A. Kanižlića – desno Ilirska ul. - lijevo u Ul. sv. Roka – lijevo Strossmayerovom i dalje po trasi linije do TC "Portanova". U povratku iz smjera Retfale prema Ul. Hrvatske Republike važi isti smjer: iz Strossmayerove ulice – desno Ul. sv. Roka – desno Ilirska Ul. – lijevo Ul. A. Kanižlića - lijevo Gundulićevom ulicom i dalje po trasi linije do Ul. Hrvatske Republike.U oba smjera na predmetnoj liniji su od 19.06.2024. ukinuta 3 para autobusnih stajališta: Jahorinska ul. sjever i jug, Psunjska ul. sjever i jug te Kolodvorska ul. istok i zapad, i umjesto njih uvedena zamjenska stajališta: Ružina ul. i Ul. A. Kanižlića u Ul. A. Kanižlića, Podgrađe sjever i jug, Kolodvorska ul. sjever i jug, te Svilajska ul. sjever i jug u Strossmayerovoj ulici.U dolasku s Gajevog trga iz smjera istoka, privremeno se preusmjerava trasa iz Gundulićeve ulice – desno u Ul. sv. Roka – lijevo Strossmayerovom i dalje po trasi linije do Josipovca. U povratku važi isti smjer: iz Strossmayerove ulice – desno Ul. sv. Roka – lijevo Gundulićevom ulicom i dalje po trasi linije.Privremeno sestajališta Ružina ul. i Ul. A. Kanižlića u Ul. A. Kanižlića, kao i stajalište Ul. Sv. Roka jug u Gundulićevoj ulici. Uvode se 2 para novih: Podgrađe sjever i jug, te Crkva sv. Roka sjever i jug u Strossmayerovoj ulici, uz prethodno korištenje stajališta Svilajska ul. sjever i jug u Strossmayerovoj ulici.Navedenavaži do završetka radova na predmetnim dionicama.Mole se putnici za razumijevanje.