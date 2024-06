Letu iznad kukavičjeg gnijezda

Ratched

opresivnu i dehumanizirajuću moć

Antoniji Mrkonjić

Sve to „stoji na papiru“, no čini mi se da redatelj Ferenčina nije zamislio niti ste vi našu osječku sestru Ratched ovako oblikovali.

Rekla bih da je redatelj sve navedeno zamislio, ali smo to odlučili napraviti malo “suptilnije". Mislim da je većina današnjih institucija i vladajućih sustava perfidnija u manipulaciji i dehumanizaciji, barem u nekim sferama, oni su u nekoj svojoj realnosti, odmaknuti od nas; rade po svojim normama i uvjerenjima koja su nama u više slučajeva upitne, ali slove kao - prave i točne. Tu i tamo nam pokažu svoje pravo lice i svi smo tomu svjedoci, ali se mnogo toga ne promijeni, slično kao i u našoj predstavi. Na tom smo tragu gradili lik sestre Ratched, odnosno tako smo ga iščitali. Odlučili smo da ne želimo da je od samoga početka previše očita u svom antagonizmu, a moram spomenuti da karakter mog lika izlazi i iz onoga kako ostali reagiraju na nju i njezine postupke.

U središtu priče je sukob sestre Ratched i Randalla McMurphyja, novoga pacijenta koji njezin autoritet dovodi u pitanje. McMurphyjev buntovnički duh i nastojanja da nadahne druge pacijente da istaknu svoju individualnost izravno se suprotstavljaju metodama kontrole medicinske sestre Ratched. Ovaj sukob pokreće narativ i ističe teme slobode nasuprot ugnjetavanja. Ovo su teme s kojima se malo koja 28-godišnjakinja suoči. Jeste li se mogli poistovjetiti s tim temama i sukobima?

Mislim da se svi ljudi na svijetu u nekom trenutku osjećaju kao da nisu potpuno slobodni, kao da im je ovako ili onako ta sloboda uskraćena. Naravno, pitanje je u kojem smislu, kako točno, ali svakako sam se do sada susrela s tim pitanjem. Ponekad bih smatrala da mi tu slobodu uskraćuje netko drugi, ponekad sam to činila sama sebi… Ako se za nešto borimo u životu, to je da smo slobodni i mirni, barem ja! Ali meni je divno, moje “ugnjetavanje” ne vrijedi spomena u odnosu na ono koje se svakodnevno događa u svijetu. Svi mi smo svjedoci tih strahota, imamo slobodu reagirati, a opet se ne događa ništa i stvari više-manje ostaju iste. To je poražavajuće i otvara opet ista pitanja - upravo ona kojima se bavi ova predstava. Često se zamislim i nad ovim poslom kojim se bavim. Kada je riječ o slobodi, povlastica je - jer imaš pravo slobodno govoriti o čemu god želiš i ljudi plaćaju da bi to čuli. Ponekad pomislim da ne iskorištavam dovoljno dobro tu slobodu, ali aspiriram tomu! Možda smo baš mi Indijanac koji razbije prozor!

Iza mirnog i kontroliranog držanja krije se duboko manipulativna, sadistička i opsesivna osoba. Iza vas je velik broj godina, unatoč mladosti. Gdje biste na ljestvici izazova i mogućnosti smjestili ovu ulogu, ovaj lik? Je li vam došla u pravo vrijeme ova uloga?

Ne znam je li došla u pravo vrijeme, ali znam da me mnogo toga naučila, što je meni najvažnije u procesu rada na nekoj predstavi. A uloga kao takva… moram priznati da mi je bila možda najizazovnija do sada. Moja sestra je na tu moju izjavu, nakon odgledane predstave, rekla da joj se uopće nije činilo da mi je nešto bilo teško. I nije na neki očit način - nije bila pretjerano fizički izazovna, nije bila u pitanju ni neka velika transformacija. Mislim da je bila kombinacija mog pritiska na samu sebe zbog uloge, mojih godina… Sestra Ratched se smatra ultimativnim zlikovcem, kako to odigrati? Bojala sam se da će izgledati kao da se igram zločeste tete učiteljice, a i kako sam spomenula, budući da nismo htjeli da bude samo i isključivo zla i čudovišna, mnogo smo propitkivali i tražili točnu mjeru u igri. Bilo je pitanje vrlo sitnih nijansi i često bi se događalo da jedna kriva gesta ili ton glasa presudi da bude prestroga u krivom trenutku, preblaga u onom drugom itd. Moram spomenuti da mi je uz redatelja i njegov tim puno pomogao ansambl. O sestri Ratched se mnogo toga razabire kroz ostale likove u drami, kako oni reagiraju na nju, što govore o njoj… Moji kolege mnogo toga odigraju za mene i svojom igrom meni stvaraju sjajnu podlogu za moju igru. Tako da, ako sam dobro napravila ulogu, zahvaljujem njima. A ako nisam, onda znajte da su opet oni krivi… haha, šalim se, naravno! Stvarno sam jako, jako, jako zahvala svim kolegama na sceni, hvala im na svakom savjetu, na divnoj suigri i mašti!

Tekst: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

Foto: Marina Vojnović

U "Letu iznad kukavičjeg gnijezda" lik medicinske sestre Ratched ključan je, glavna je antagonistica, koja simbolizira opresivnu i dehumanizirajuću moć institucija. Njezin lik simbolizira šire društvene sustave kojima je cilj kontrolirati i potisnuti individualnost. Ima apsolutnu vlast nad mentalnom ustanovom, manipulirajući pravilima i rutinama da bi održala svoju dominaciju nad pacijentima. Redatelj je ovu važnu ulogu dodijelio Antoniji Mrkonjić.