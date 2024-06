Gimnastički klub Osijek Žito

od 21. do 23. lipnja

Prvenstva Hrvatske

sportske gimnastike

550 gimnastičara i gimnastičarki

dvorani Gradski vrt

10 sati

14 sati

Tina Srbića

Aurela Benovića

Stigao sam u Osijek početkom tjedna. Sutra je Državno prvenstvo, ali došao sam malo ranije kako bih promijenio sredinu i odradio jedne kratke pripreme prije Prvenstva Hrvatske. A samo Prvenstvo mi je još jedna provjera za Pariz. Imao sam poslije Svjetskog kupa u Kopru malo problema s ramenom jer je tamo bilo nekih dužih čekanja prije vježbe. Sve je to riješeno, treniramo jako dobro, forma je odlična. Da moram sutra nastupiti u Parizu, mogao bih. Na Državnom prvenstvu ću isprobati tu vježbu početne ocjene 6.3 koju ću raditi u kvalifikacijama. Nakon toga očekuje me još samo predolimpijski turnir u Belgiji, i to je to, onda idemo u Pariz. Sve stvarno štima, sve je ok, forma je jako dobra. Jedini mi je cilj da na Olimpijske igre dođem spreman, vjerujem da će sve biti kako treba

U jako sam dobroj formi, možda još ne u najboljoj, tempiramo formu uoči Olimpijskih igara u Parizu. Složili smo sve kako bih bio što spremniji za nadolazeću olimpijsku smotru. Ovo Državno prvenstvo će mi biti testno natjecanje na kojem ću vidjeti u kakvoj sam formi. Na parteru ću ići vježbu s početnom ocjenom 6.3, a na preskoku svoja dva najteža skoka s početnim ocjenama 5.6. Očekujem dobar rezultat, osjećam se jako dobro i spremno. Jedva čekam natjecanje, sve sam motiviraniji i spremniji kako se bliže Olimpijske igre, nadam se dobrim rezultatima u Parizu. Očekujem dobru izvedbu, postoje još neke sitne pogreške na kojima trebam poraditi i popraviti. Sve je podređeno Olimpijskim igrama, Prvenstvo Hrvatske je dobra prilika vidjeti u kakvoj sam formi u obje discipline

Tijana Korent, Tina Zelčić, Sara Šulekić

Ane Đerek

Gradski vrt

Sokol Centru

[Program]

Petak , 21. lipnja 2024.

Subota , 22. lipnja 2024.

Nedjelja , 23. lipnja 2024.

Tekst i foto: HGS

u sljedeća tri danabit će domaćinu svim programima. U gradu na Dravi okupit će se gotovoiz 39 hrvatskih klubova. Natjecanje će se održati na dvije lokacije.U petak će se sav program odvijati u. Natjecanje počinje uapsolutnim programom kadetkinja i mlađih juniorki. Prvog dana na rasporedu je i apsolutni program seniora koji počinje od. Nastupit će svi najbolji hrvatski gimnastičari, a posebno će se pratiti nastupina preči tena preskoku i parteru. Njih dvojica intenzivno se pripremaju za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu. Kvalifikacije u Bercy Areni održavaju se 27. srpnja.“, rekao je Srbić.“, rekao je Benović.Apsolutni program seniorki održava se također u petak s početkom u 18 sati. Nastupit ćei ostale hrvatske reprezentativke. U Osijeku neće bitikoja je ozlijeđena.U subotu i nedjelju dio natjecanja odvijat će se u dvorani, a dio u. Gimnastičari i gimnastičarke svih dobnih uzrasta u brojnim kategorijama borit će se za medalje na Državnom prvenstvu.Dvorana Gradski vrt - APSOLUTNI PROGRAM ŽSG / APSOLUTNI PROGRAM MSG10:00 – 12:30 sati - APSOLUTNI PROGRAM - kadetkinje i mlađe juniorke14:00 – 16:30 sati - APSOLUTNI PROGRAM - juniori i seniori (Srbić, Benović, Ude…)18:00 – 20:30 sati - APSOLUTNI PROGRAM - juniorke i seniorke (Korent, Zelčić, Šulekić…)Sokol Centar - APSOLUTNI MDK I UNIVERZALNI PROGRAM MSG09:00 – 11.00 sati - UNIVERZALNI PROGRAM - mlađi dječaci12:00 – 14.00 sati - UNIVERZALNI PROGRAM - stariji dječaci15:00 – 17:00 sati - PSOLUTNI PROGRAM - kadeti i mlađi junioriDvorana Gradski vrt - SLOBODNI PROGRAM ŽSG08:30 – 11.30 sati - UNIVERZALNI PROGRAM - U1(8 godina i mlađe), U2(9 i 10 godina)11:30 – 11.45 sati - OTVORENJE NATJECANJA12:15 – 15:00 sati - SLOBODNI PROGRAM - kadetkinje i mlađe juniorke16:30 – 19:15 sati - SLOBODNI PROGRAM - juniorke i mlađe seniorkeSokol Centar - OBAVEZNI I SLOBODNI PROGRAM MSG09.00 – 10.45 sati - SLOBODNI PROGRAM MSG11.30 – 14.00 sati - OBAVEZNI PROGRAM MSGDvorana Gradski vrt - OBAVEZNI PROGRAM ŽSG08.30 – 11.00 sati - OBAVEZNI PROGRAM - mlađe kadetkinje i kadetkinje11.45 – 14.05 sati - OBAVEZNI PROGRAM - mlađe juniorke i juniorke15.30 – 17.30 sati - OBAVEZNI PROGRAM – mlađe seniorke