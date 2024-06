16 nedjelja

Konzum:

Lidl

Plodine

Studenac

Eurospin

Kaufland

NTL

Spar

Portanova

Mall Osijek

[ZATVORENO]

Emmezeta

[ZATVORENO]

Retail park Gacka

[ZATVORENO]

Pevex

Metro

[ZATVORENO]

Tržnice

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Od ove godine trgovine smiju raditiu godini, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Opatijska 26F, Gacka 10, Strossmayerova 242 od 8:00 do 13:00 sati- Sv. L.B. Mandića 33, Zeleno polje 8 A od 8:00 do 14:00 sati- Huttlerova 30, J. J. Strossmayerova 343 od 7:00 do 22:00 sata- Vinkovačka 39, Kralja Petra Svačića 34C od 8:00 do 21:00 sat- od 7:00 do 20:00 sati- od 7:00 do 20:00 sati- Trg B.J. Jelačića 28, Bosutsko naselje, Dubrovačka 10, Sv. Roka 76, P. Svačića 6, Vatrogasna 12, Srijemska, Krstova 54, A.Kanižlića 31, I. Gundulića 23, Učka 8, Anina 83, Divaltova 183, Ilirska 62 od 08:00 do 13:00 satiV.I.Meštrovića 14 od 8:00 do 17:00 satiSv. L.B. Mandića 7, Strossmayerova 167 od 7:00 do 20:00 satiKneza Trpimira od 8:00 do 22:00 sataSvilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 sat- od 8:00 do 14:00 satiRadno vrijemeprovjerite ovdje