[Sponzorirani članak]

Malo smo prošetali poi ono što vam zasigurno možemo reći –su na svakom koraku. Jesu li to pravaove godine započela ranije ili je to tek najava onoga što slijedi u narednim danima ne znamo, ali shopping se već danas isplati!Ukoliko vikend planirate iskoristiti za kupovinu imajte na umu nekoliko stvari. Prvo, uništa, pa tako ni trgovine u Portanovijer je Dan antifašističke borbe. U Portanovi će raditi samo 2. kat, poznatiji i kao kat zabave, ali radit će premakoje možete pronaći na web stranici Portanove Ali ne sekirajte se previše jer već sljedeći dan, uPortanova je otvorena iće prema r. I ne samo to, nego će i sljedećatakođer biti, dakle, uz sva ovai ove radne nedjelje svi uvjeti za jedansu ispunjeni.Nakon marljivog učenja i pisanja zadaća tijekom cijele godine, stiže vrijeme za! Uza sve školarce u Portanovi će se održati! Ono što za sada znamo je da su za školarce pripremili uvijek omiljeni i popularni. A svi znamo da svaka dobra zabava uključuje– stoga su za veselu ekipu osigurali i to!Alimožete reći i uz! I to već od. Kako je sve u Portanovi ovih dana u znaku, tako vas i u CineStaru očekuje. Recite BYE BYE školi i dođite u CineStar od 22. do 30.6. jer vas od 11 do 16:59h očekuju ulaznice po cijeni od samoA uigraonici sutra, kao i svaki četvrtak mališane očekuje dodatan zabavni program od 16 do 18h:! Ovogna rasporedu je radionica: Disco time!obilježit će se u Twisteru, u mini discu uz najpoznatije plesne hitove!Vidimo se u Portanovi!