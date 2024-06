Osječke, Krbavske i Vratničke ulice

materijalnom štetom

metalni nosač sa semaforom i metalni nosač s prometnim znakom

031/237-112

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U vremenu od 17. lipnja od 23 sata do 18. lipnja do 8 sati u Čepinu na raskrižju kolnika, dogodila se prometna nesreća sau kojoj je sudjelovao NN vozač NN vozila, na način da je prednjim lijevim dijelom vozila udario uOvim putem policija poziva svjedoke prometne nesreće kao i sve građane koji imaju saznanja koja bi mogla dovesti do rasvjetljavanja događaja prometne nesreće da se osobno javne u postaju Prometne policije Osijek, Trg Lavoslava Ružičke 1 ili na broj telefona