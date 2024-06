osječke i baranjske lokacije

Tekst: Hrvoje Periša

Foto: Mihaela Vojtek/Dream Team Pictures

Brojnei ovaj će mjesec postati pravepovodom nastavka snimanja filma, drugog dijela trilera redatelja, producenta i glumca, scenaristate koproducentaSnimanju se tijekom lipnja pridružuju slavni detektiv iz kultne franšizete, kinesko-američka glumica poznata po ulogama u filmovima Divlji zapad ste Crveni ugao s, ali i mnoštvom drugih uloga kao što je utjelovljenje lika Archara u višestruko nagrađivanoj televizijskoj seriji Izgubljeni. Također, na snimanju će se pojaviti i njemačka pjevačka senzacija, 13-godišnjikoji u nastavku glumi sinate već poznate glumice iz prvog Wrongful Death filma,u Osijeku su ranije snimili svoje scene, a u lipnju nastavljamo snimanje s još dva holivudska imena - Costasom Mandylorom i Bai Ling, podsjeća Katušin, dodajući kako mu je veliko zadovoljstvo i čast raditi s takvim profesionalcima. „, ističe Katušin.Katušin najavljuje nastavak snimanja i tijekom srpnja, kada će im se u Hrvatskoj pridružiti glumačke legende, koji i utjelovljuju glavne likove u prvom dijelu ovog filmskog trilera te švicarska glumica Silvia Spross. „“, zaključuje osnivač produkcijske kuće Dream Team Pictures, Vjekoslav Katušin.Podsjetimo, radnja prvog filma „“ odvija se oko nastojanja(Michael Paré) da pronađe pravu istinu o ubojstvu svojega sina, a to pokušava doznati od kćeri senatora(Eric Roberts), dok se u nastavku "Wrongful Death 2: Bloodlines“, detektiv(Chris Moss) suočava sa serijom brutalnih ubojstava i brojnim misterijama i tajnama. Osim što se fokusira na napetu radnju i neočekivana zbivanja, film istražuje i duboke ljudske odnose i unutarnje turbulencije likova, pružajući gledateljima jedinstveno filmsko iskustvo.