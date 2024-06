srijede, 19. lipnja 2024.

radova na sanaciji kanalizacijskog kolektora

Vodovod Osijek d.o.o.

dio Kolodvorske ulice

od Prenjske do Kozjačke ulice

GPP d.o.o. Osijek

preusmjeriti

A2: Ul. Hrvatske Republike – Retfala

ukidaju

privremena

[klik za uvećanje]

Odgodine u sklopukoje izvodi tvrtka, za promet će se zatvoriti, na dioniciZbog toga jeu obvezitrasu autobusne linijeprema sljedećem:iz smjera Ul. Hrvatske Republike prema Retfali prometuje se obilazno, iz Gundulićeve ul. – desno u Kanižlićevu ul. – lijevo Ulica J.J. Strossmayera – lijevo u Svilajsku ulicu i dalje po trasi linije sve do TC „Portanova“iz smjera Retfale prema Ulici Hrvatske Republike prometuje se istom trasom: iz Svilajske ulice – desno Ulica J.J. Strossmayera – desno u Kanižlićevu ulicu – lijevo u Gundulićevu ulicu i dalje po trasi linije.U oba smjera na predmetnoj liniji se3 para autobusnih stajališta: Jahorinska ul. sjever i jug, Psunjska ul. sjever i jug te Kolodvorska ul. istok i zapad te se umjesto njih uvode zamjenska stajališta: Ružina ul. i Ul. A. Kanižlića, Kolodvorska ul. sjever i jug u Strossmayerovoj ulici i Svilajska ul. sjever i jug u Strossmayerovoj ulici.Ovakva regulacija je, do završetka planiranih radova u ovoj fazi radova, ili do nove obavijesti.Mole se putnici za razumijevanje.