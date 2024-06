GPP Osijek

od 25. lipnja do 31. kolovoza 2024.

tramvajskoj liniji 2

dva tramvajska vozila

neće prevoziti putnike

praktičnu obuku

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ)

20 polaznika

politike zapošljavanja HZZ-a

Elektrotehnička i prometna škola u Osijeku

prekinut

Bikara

noćiti na Mačkamami

razumijevanje i strpljenje

neće prevoziti putnike

ne parkiraju

kvalitetnu i sigurnu obuku

031/228-351

Tekst i foto: GPP Osijek

obavještava građane da ćegodine, nasvakodnevno prometovati. Ova vozila, već će služiti zanovih vozača tramvaja.Naime, od 4. lipnja ove godine, GPP Osijek, u suradnji s, provodi osposobljavanjeza zanimanje vozača tramvaja. Ova obuka se odvija u okviru programa mjera aktivnei uključuje teorijski i praktični dio nastave, koji provodiPraktični dio nastave trajat će do 31. kolovoza 2024. godine, a vožnje će se održavati svakodnevno u dvije smjene. Kako bi se omogućile ove vožnje u uvjetima kada je tramvajski promet potpunozbog modernizacije tramvajske infrastrukture, 25. i 26. lipnja transportnim će vozilom dva tramvaja biti dovezena na tramvajsko stajalište, odakle će se prugom prevesti do Mačkamame. Tramvaji će u vrijeme obuke novih vozača, odakle će se polaziti na probne vožnje u smjeru Bikare i nazad.Građane mole zatijekom ovog perioda te naglašavaju da tramvaji, već će biti isključivo namijenjeni za obuku. Također mole građane dasvoja vozila na prugu, kako bi se obuka novih vozača u navedenom periodu odvijala nesmetano. Cilj ovih aktivnosti je osiguratibudućih vozača tramvaja, čime će se unaprijediti usluga javnog prijevoza u našem gradu po ponovnoj uspostavi tramvajskog prometa, koja je predviđena do kraja ove godine.Za dodatne informacije, mole kontaktirajte GPP Osijek putem e-maila naili telefonom na broj