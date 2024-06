Ukrajinom

smo lani odigrali, tri uslavili su oni, a naša reprezentacija s 3:2 na Europskom prvenstvu. Dakle, znali smo s kim imamo posla uovogodišnje Zlatne europske lige, u osječkomGradskom vrtu, obojenom u crveno-bijele kockice.Nažalost, Ukrajina je još jednom bilaza naše umorne reprezentativce,na kraju u finalu s 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19) nakon. Ovo jeove godine naših u Zlatnoj europskoj ligi, podataksvakog respekta. No, obje će momčadi, kao finalisti, početkom srpnja u Kini pokušati naizboriti nastup u prestižnoj ligi nacija.U meč je naša nacionalna izabrana vrsta izašla u već standardnom sastavu:. Odlično je krenulo od starta, držali su naši sjajan servis, odlično je radila blok-obrana, napad ubojit. Već u ranoj fazi susreta naši su stvorili, od 7:4 do 10:6, pa 12:7. Imali su i +6 (16:10), do tada su Ukrajinci već potrošili dva time outa i zamjenu kompletne dijagonale, ušao je i bivši ’mladostaš’da bi tek pred kraj seta naši suparnici ponovno priprijetili. Serijom 3-0 stigli su na opasnih 18:21, naših 24:21 pretvorili u 24:23, no posljednji poen zaslužili su naši odbojkaši, za 25:23.Zaletom koji su uzeli krajem prvog seta Ukrajinci su nastavili i u drugom, u kojem vode od starta, pa kod 10:5 za njih naš izborniktraži minutu odmora. Zaustavljen je njihov pohod, ali sada se igra poen za poen, našidoći do egala. Poslije dva naša vezana poena kod 16:18 Ukrajincitraže time-out. Preko 210 cm visokog divapoentiraju preko sredine za 19:16, a Juričić kod 16:20 radi izmjenu dijagonale, ulazeumjesto tehničarai korektora. Na 17:21mijenja, a utakmica postaje sve nervoznija, padobiva crveni karton zbog napucavanja lopte u prekidu, a Hrvatska poen kod 18:23. Set je na kraju završio s 25:19 za Ukrajinu, uz vidnije slabiji naš prijem servisa.Šestan donosiu trećem setu kao starter, ponovno smo u pozitivi pa Ukrajinci pokušavaju zaustaviti naš nalet time outom kod 9:5. Hrvatski odbojkaši imaju i +7 (14:7), no Ukrajinci uzvraćaju kombiniranom serijom 7-1 za smanjenje vodstva na 16:15 pa Juričić traži minutu odmora. Ponovno je stao prijem servisa, a Kisiljuk s 3 nevjerojatna asa odvodi Ukrajinu u vodstvo od 17:16. Poslije 4-0 serije Ukrajine, Hrvatska uzvraća s 3-0 za 21:22, nakon asa Šestana. Previše video-chelleng provjera i neuvjerljivi suci doprinijeli su itekako nervozi oba suparnika u finišu ovog seta, u kojem je naša selekcija izborila egal kod 24:24 blok autom Sedlačeka. Ipak, na razliku, s 28:26 Ukrajinci, koji su dosada napravili 10 poena as servisom (na kraju 14) dobivaju set i vode s 2-1. I dalje je prijem servisa bolji kod naših suparnika (43-32%), dok je Hrvatska bolja u bloku (6-4).U četvrtom setu, baš kao i u drugom, Ukrajina ima 6:2 pa Juričić traži minutu odmora kojom bi nekakou našim redovima. Na 7:12 Šestana mijenja Zeljković, a Višića Bakonji, pokušava naš izbornik pronaći raspoloženije igrače. No, suparnik ponovno osvaja poene u serijama, 3-0 za 15:9, imaju i okruglih +10 kod 11:21, pa je do kraja ostalo samo pitanje s kolikom će razlikom četvrti set završiti. Okončan je s 25:19, za konačnih 3-1 Ukrajine i prvo mjesto u ovogodišnjoj Zlatnoj europskoj ligi.Kapetan Petar Đirlić, koji je napravio, najviše na utakmici na kraju je konstatirao: "