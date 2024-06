Estoncima

Hrvatska

3:2

Europskoj ligi

Nemam riječi, još dolazim k sebi. Posljednji blok? Ne znam niti sam, rekao sam si, skačem s njim pa što Bog da! Teška utakmica, mogli smo to i lakše riješiti, ali ovako je – slađe!

Petar Višić

Teška utakmica, puna uspona i padova s obje strane. Najvažnije je da smo napravili što smo htjeli i što smo sami tražili od sebe, a to je finale. Sretni smo i ponosni. Hvala navijačima koji su nas došli bodriti iako je bila nogometna utakmica naših Vatrenih

Tekst: Anela Novina

Foto: Pixsell

jeigrala posljednji put 2021. na EP, kada smo ih pobijedili s, ali i nakon što su oni vodili s 2-0 u setovima. Slično kao i dvije godine prije ukada su naši reprezentativci vodili s 2-0 pa izgubili 2:3. Dakle, već je to bio poziv na oprez uoči ovog po našu selekciju krucijalnog meča, koji vodi u finale, automatski i nau Kini na kojem se traži momčad koja će nastupati u prestižnoj Ligi nacija.Na kraju je trebaloda seodlične Estonije, naravno, u pet setova, kako bi drugačije. Velika, ogromna pobjeda za nedjeljno finale Zlatne europske lige, ali za Challenger kup u Kini na koji putuju finalisti u potrazi za vizom za Ligu nacija.Hrvatski izbornikkrenuo je meč s postavom koju je do sada tijekom Zlatne europske lige profilirao:na poziciji organizatora igre, njegov imenjakna dijagonali kao korektor, primači-pucači, srednji blokeri, koje u obrambenim zadacima mijenja liberoLomili su naši reprezentativci Estonce u prvom setu sve negdje do polovice tog perioda igre, do serije 3-0 i vodstva od 14:11, kada naši suparnici traže prvu minutu odmora., s puno samopouzdanja naši igraju do kraja seta, uz još jednu seriju od 3-0 za 20:16. Gabrijel Cvanciger s klupe je odradio sjajan posao, zamijenivšina servisu, s dva asa, a tu je i kapetandoprinio jednim 1-1 blokom. Estonci više nisu mogli pratiti taj ritam, Hrvatska odlazi do 24:18 i konačnih 25:20, nakon 26 minuta dobre predstave.Drugi setod početka, nitko od suparnika nema veće vodstvo od +2 poena, dok ponovno naši ne rade 3-0 seriju, pa kod 12:9 estonski izborniktraži time out. Ali, Estonci se vraćaju u igru serijom 5-0 ponovno prelaze u vodstvo, imaju 16:14, pa Hrvatskoj treba još jedna. Ili ponovnona servisu. Jer nakon što je zamijeniona servisu i, gosti su tu loptu jedva primirili pa jelako poentirao. No, ovoga puta estonski izbornik, odmah je pozvao time out, kod 18:18, nakon kojega jepromašio servis. Nakon dva poena u nizu Estonije izbornik naše reprezentacijetraži minutu odmora, kod rezultata 20:22. Probao je i sna servisu umjesto, ali nije prošlo. Estonci su osjetili da bi mogli uzeti taj set, i to su i učinili, na kraju i uz pomoć video-challengea, na razliku s 26:24, nakon čak 37 minuta igre.Gubitak drugog setanašu momčad, dapače, krenuli su u treći set još silovitije, što je rezultiralo sa 6:2 i 9:4 već u prvom dijelu tog perioda igre. Nakon 15:11 gosti rade dva poena za redom pa s naše klupe pozivaju minutu odmora, poslije koje slijedi period igre poen za poen, i gdje Hrvatska ima 2-3 poena zalihe. Kod 20:17 Estonci žele time outom poremetiti finiš naših reprezentativaca. Ali, previše iskusna je naša selekcija da bi sada prosuli zarađeno, imaju 22:18 i 24:20 za konačnih 25:21, poslije točno pola sata borbe.Hrvatska jeu bloku (10-3), no ima slabiji prijem servisa (39-46%) dok su u pogreškama momčadi poravnate, po 20 na svakoj strani.Četvrti set ponovno je rovovska bitka od starta, nitko nikome ne dopušta odvajanje pa makar i na dva poena razlike. Jer, ulog je ogroman, pogotovo za Estonce. Tek kod 14:12 nekome jepovezati jednu seriju, 3-0 – Estoncima! I još jednom, nakon 4-0 za njihovo vodstvo od 19:14, nakon as servisa. Ovo je definitivno naš najlošiji period igre u cijeloj Zlatnoj europskoj ligi, mučimo se s prijemom servisa, samim time nema niti učinkovitog napada. Set na kraju osvajaju gosti s 25:19, nakon 34 minute igre, ali i bez izmjena u našem sastavu.Ako je u četvrtom setu veliki ulog bio na plećima Estonaca, u petom se raspodijelio na obje momčadi. Tu se svaka pogreška. I tu je naša reprezentacija pokazala snagu volje, hladnokrvnost u odlučujućim trenucima, mirnoću kada je trebalo. Jer nakon 13:13 posljednja dva poena u meču zaslužili su Hrvati, prvo promašenim servisom Viibera, potom, kako prigodno, blokom mladog, njegovim četvrtim. Kasnije je sav ushićen rekao: "dodao je: "."