Tekst i foto: Osijek.hr

nakreće ui trajat će doCijene ulaznica i svih drugih usluga ostale suu odnosu na prošlu godinu.Tako je i ove sezone za djecu do 7 godina ulaz. Djeca od 7 do 15 godina plaćaju dnevnu ulaznicu po cijeni od, umirovljenici i osobe s invaliditetom, a ostali posjetitelji radnim danima, a vikendom i blagdanimaDnevni najam ležaljki je i ove godine, a najam garderobnih ormarićaU pripremi sezone vodilo se računa o, ali i njihove imovine, tako da su pripremljeniza pohranu vrijednih stvari.Uslugena ŠRC „Copacabana pružat će 11 licenciranih medicinskih tehničara i sestara, djelatnika. Ambulanta je opremljena defibrilatorom i ostalom medicinskom opremom nužnom za pružanje adekvatne medicinske skrbi posjetiteljima.Dodatnu sigurnost kupačima pruža, koja će osim intervencija spašavanja, svoju ulogu bazirati na prevenciji i nadzoru. Koordinacija zdravstvenog i spasilačkog tima važna je za sigurnost i pomoć kupačima, a provodit će se na najvišoj razini. Timovi su dodatno opremljeni i uređajima za međusobnu komunikaciju.Zdravstvenu ispravnost i kontrolu bazenske vode i vode za ljudsku potrošnju provodiTijekom sezone osiguran je rad. Redarske i blagajničke poslove obavljaju studenti/studentice i učenici/učenice. U funkciji naplate ulaza pripremljene suza gotovinsko i bezgotovinsko plaćanje. Sve tri će blagajne biti u funkciji tijekom dana u kojima se očekuju veliki broj posjetitelja.Atrakcija ovogodišnje sezone svakako je ipetkom i subotom do 23:00 sata, koje je omogućeno postavljanjem rasvjete na cijelom kupalištu, koja uz već postojeću bazensku ambijentalnu rasvjetu, pruža iznimni doživljaj noćnog kupanja. Za posjetitelje će biti osigurani dodatni programi poputKvalitetnaosigurana je u dijelu bazena s atrakcijama na „vodenom baru“,montažnim kućicama za pružanje usluga prodaje hrane i ledenicama za prodaju sladoleda.U operativne poslove pripreme kupališne sezone, osim djelatnika Grada Osijeka, uključeni suValja naglasiti kako su zai pripadajuće sadržaje provedene aktivnosti nužne zafunkcioniranje kupališta. U vanjskom dijelu kupališta uređen je i stavljen u funkcijukoji će biti dostupan svim kupačima, kao i sudionicima brojnih sportskih događaja i gostima ugostiteljskih objekata na dravskoj plaži. Posvećenost i ovom dijelu kupališta posebno se ogleda u dodatnom uređenju tuševa, zdenaca i postavljanju novih vizuala i oznaka.Olimpijski će bazen tijekom sezone za svoje sportske aktivnosti koristiti i sportski klubovi osječkog sporta () u skladu s rasporedom koji je izradila. Budući da je svaki dan proveden na treningu u 50 metarskom bazenu dragocjen, omogućen je maksimalan broj termina za treninge.