Nakon vrlo dugog procesa, konačno sutra premijera

Vladimir Ham

27 godina

Prodane nevjeste

Zoran Juranić

Krešimira Batinića

Petre B. Blašković

od petka, 14. lipnja

ansambl Opere

šest puta

Ima najduži staž

Vladimir Ham

Ladislavu Vrgoču

Isporučiti publici visokokvalitetan kulturni proizvod – najljepši je posao na svijetu, a upravo se time bave kazalištarci

kvalitetne podjele

Batinić

Preskočili smo zid izazova, srce mi je puno

Blašković.

Ništa svom HNK-u ne bih odbila. Tu sam za moje kazalište i u lijepim i manje lijepim trenutcima

Kao što je Smetanina glazba poput bombona

Marta Crnobrnja

Zahvalna sam što su umjetnici popuštali kočnice koje su bile u početku i poklonili su mi povjerenje da ih vodim. Ovo je predstava u kojoj ljubav – scenska i životna - pobjeđuje kušnje, ugovore s vragom i skretanja s puta. Hvala svima, cijelom HNK-u i mojim suradnicima. Moja asistentica Anđela bila je moj stup, ne bih mogla bez korepetitora, plesača, zborovođe...

nikada glasnijim i dužim pljeskom

Kuhačeva 9

Jasenka Crnković

Županijskoj 9.

Dejan Jakovljević

Nagradom hrvatskog glumišta

Ive Romić i Ive Špiljak

Vladimir Ham

Zdenke Lacine Pitlik

Marta Crnobrnja

Uloge:

Zadubimo li se pomnije u arhivske podatke, doznajemo da u različitim scenskim izvedbama ove bezvremenske opere prožete tako slavenskim duhom i duhovitošću nisu uživali samo Osječani, jer riječ je o operi s kojom se mnogo, često i povremeno izuzetno daleko gostovalo, da unutar granica Lijepe Naše (od Vinkovaca, Karlovca, Varaždina, pa sve do Dubrovnika), tako i izvan njezinih granica – od Sarajeva i Mostara, do Subotice i Zemuna. Osim toga, ta aurom sreće opasana, pravično vedra ili vedro pravična opera o dobru koje naposljetku uvijek nađe put i dođe gdje treba, uvijek je bila prva misao za obilježavanje važnih dana (valjda je to usudom postala kad je zaigrala 'u slavu otvorenja novoga narodnoga kazališta osječkoga'), pa su se njome proslavljale obljetnice osnutka Teatra, ali i rođendan biskupa Strossmayera koji tad, 1921., više nije bio među živima

Ivana Šojat

Tekst i foto: Narcisa Vekić/HNK u Osijeku

– tim je riječima, uz osmijeh ponosa, ali i olakšanja, intendantna konferenciji za medije najavio premijeru.Punih jeprošlo od posljednje premijerne izvedbe jedne od najpopularnijih čeških opera,Bedřicha Smetane (koju je tada režirao i kojom je ravnao maestro), a najnovija, 15. po redu – ovaj puta pod ravnanjem maestrai u režiji(koja potpisuje i scenski pokret) - doslovce je pred vratima. Točnije, bit će na sceni HNK-a u OsijekuZa kraj 117. sezone, tjedan dana prije početka ljeta,publici predstavlja operu koja je na ovim kazališnim daskamaizvedena pod ravnanjem maestra Lava Mirskog (1926., 1937., 1949., 1955., 1958. i 1964.).Čestitavši svima što su izdržali sve što se ispriječilo na putu realizacije ovog velikog projekta. Od početka, od ožujka, u autorskoj je ekipi maestro Batinić.– u vedrom je tonu nastavio, riječ prepustivši, kojemu je ovo treća operna premijera kao ravnatelju Opere, a kojega ćemo ovaj puta slušati i u jednoj od glavnih uloga., uvjeren je Vrgoč, ponosan što HNK-a ponovno ima dvije jednako, uz tek ponekog gosta.Nikako gost u rodnom gradu nije maestro, sretan što svoju prvu operu u životu dirigira upravo u Osijeku. Priznao je da je dvojio je li spreman i dovoljno mentalno snažan za ovaj pothvat, no zahvaljujući ekipi uspjeli su doći do kraja.– kratak je bio maestro Batinić.Nešto rječitija, očekivano, bila je redateljicaIznenađenja u životu su česta pa tako i ova prilika koju joj je pružila njezina matična kazališna kuća i na čemu je zahvalna.– emotivno je s brojnim auditorijem podijelila redateljica. Iako primarno glumica, iza Petre je bogato glazbeno iskustvo i obrazovanje, pa se sa Smetaninim opusom upoznala u ranom djetinjstvu. Raduje ju što kao redateljica ima prigodu pred publiku donijeti svoju viziju, u koju je utkala emocije i prijedloge i kreativne ideje svih uključenih u predstavu., takva je i scenografija koju je iznjedrila, pročitavši ono što je bilo zapisano u mom srcu. Kostimi dviju Iva slave ljubav, a zahvaljujući Dejanovoj koreografiji predstava odiše veseljem.- zaključila je redateljica, a onda ju je pun svečani foaje nagradiopodrške, kakav se na tiskovnim konferencijama HNK-a nije nikada čuo.Nije krio čelni čovjek osječkoga HNK-a da veliko hvala što je projekt dovršen - ide na adresu, našim osnivačima, u čije je ime jučer govorila dogradonačelnica. Bila je srednjoškolka kada je gledala ovu operu u Juranićevoj režiji pa s nestrpljenjem očekuje sutrašnju premijeru. Veseli ju pozitivna energija i timski rad, kao i činjenica da je upravo Prodana nevjesta opera čijom je premijerom 1907. HNK uselio u zgradu uOsječku kazališnu kuću smatra najzaslužnijom za visoko podizanje ljestvice kvalitete kulture i to ne samo u gradu, nego i šire.Koreograf je, a njegov smo rad upoznali i naovjenčanoj Veseloj udovici. Odličnim je rad mladih kostimografkinjaocijenio. Ne bi to tako bilo, da nije bilo mentorstva. Scenografkinjane radi prvi puta s HNK-om u Osijeku, a zasigurno ne ni posljednji, dodao je Vladimir Ham, istaknuvši da ono što je odradio Tomislav Kobia nije svjetlo, nego svjetlosna čarolija.KRUŠINA, seljak - Robert Adamček / Karlo MiličevićLUDMILA, njegova žena - Ivana Medić / Sanja TothMARICA, njihova kći - Katarina Toplek Horvat / Tena Lončarević / Andrea PaićMIHA, bogati seljak - Blaž GalojlićKATA, njegova žena - Gordana Kalmar / Marija OstrugnjajVAŠEK, njihov sin - Matic Zakonjšek / Ladislav VrgočJANKO, Mihin sin iz prvog braka - Igor Krišto / Kristijan MarušićKECAL, seoski provodadžija - Berislav Puškarić / Miloš MilojevićRAVNATELJ CIRKUSA - Zvonimir Ivanović / Predrag StojićESMERALDA - Iva Herman / Ilijana Korać TeklićINDIJANAC - Alan Marinić / Tomislav Moržan“ – piše u knjižici urednica kazališnih izdanja,