Plivački klub Osijek

Sloveniji

brušenje i testiranje forme

12 medalja

Redom su se istaknuli sljedeći plivači/ice:

Ivor Gaće (2008.):

Buga Vukić (2010.):

Elena Valenteković (2011):

Korina Žigić (2011):

Mihić Mia (2009):

Tekst i foto: PK Osijek

Proteklog vikenda,nastupio je s 5 predstavnika na ovom plivačkom natjecanju među ukupno 200-tinjak plivača iz nekoliko država. Plivalo se na otvorenom 50 metarskom plivalištu u, gradiću Ravne na Koroškem. Ovo je još jedno natjecanje zana kojem su naši plivači postigli zapažene rezultate i osvojili ukupno(7x zlato, 4xsrebro, 1xbronca). Plivalo se po konceptu jutarnjih kvalifikacija i popodnevnih A i B finala.Medalje su se dijelile u 3 kategorije A (Opća), B (rođeni 2006./2007.g.) i C (2008.g. i mlađi).100 leptir 59,41 (576 b) A finale 1.mjesto A i 1.mjesto C kategorija100 slobodno 54,97 (619) A finale 1.mjesto C kat i 1.mjesto A kat.50 leptir 26,35 (603) A finale 1.mjesto C kat i 2.mjesto A kat.50 slobodno 25,59 (545 b) A finale 2.mjesto C kategorija i 3.mjesto A kategorija50 prsno A finale 35,26 (565 b) 1. mjesto C kategorija i 2.mjesto A kategorija100 prsno A finale 1:16,60 (586 b) 1.mjesto C kat i 2.mjesto A kat.100 leptir 1:12,75 (443 b) 4.mjesto A finale50 leptir 32,92 (408 b) A finale 8.mjesto50 slobodno 28,83 B finale (549 b) , 5.mjesto C kategorija. osobni i klupski kadetski rekord200 slobodno 2:22,51 (496 b) B finale, 7.mjesto C kat.50 leptir 31,33 (474 b) B finale – osobni i klupski rekord100 slobodno 1:04,16 (523 b) A finale 5.mjesto u C kat.100 leđno 1:12,87 (486 b)5.mjesto osobni i klupski rekord, A finale50 slobodno 29,99 B finale 9.mjesto u kvalifikacijama 29,57 (509 b) osobni rekord50 leđno B finale 34,57 (469 b) 4.mjesto400 slobodno A finale 4:57,34 (496 b) 5. mjesto100 leđno 1:19,06 13.mjesto B finale50 slobodno 30,44100 slobodno 1:08,83 B finale 3.mjesto50 leptir 34,88 B finale 6.mjesto (343 b)