Prvi su mi dojmovi iznimno dobri, ovo je zaista fantastično mjesto! Ono što sam do sada vidio na razini je velikih europskih klubova, pogotovo što se tiče uvjeta za rad koji su vrhunski. Sretan sam što sam ovdje i veselim se svim zajedničkim izazovima

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

novi je trener! Ovajsinoć je s trojicom svojih pomoćnika i sunarodnjaka stigao nai susretljivo odradio onajaktivnosti koji je uobičajen pri dolasku jednog kormilara u neku novu sredinu. Obavljena su uvodna snimanja i fotografiranja, a ove srijede Coppitelli će, kako je to ranije i najavljeno, biti predstavljen javnosti na konferenciji za novinare. Posljednji angažman imao u U-19 momčadi Leccea koju je vodio sve do prihvaćanja ponude našeg sportskog direktora, kratko je navijačima poručio novoimenovani šef stručnog stožera NK Osijek.Rođeni jeu svojoj zemlji nanizaoradeći s mlađim kategorijama i to redom od Frossinonea, Rome, Torina i na kraju Leccea s kojim je lani osvojio Primaveru i zaslužio izbor za najboljeg trenera u tom natjecanju iz kojega su na veliku scenu dolazili brojni svjetski poznati nogometaši. Federico ima čak pet osvojenih trofeja s mladima i po tomu je vrlo cijenjen u Italiji. Stekao je reputaciju trenera koji zna prepoznati i razvijati potencijal talentiranih igrača i s njima ostvarivati visoke ciljeve, a u našem će klubu imati priliku dokazati se i među seniorima. Želimo mu srdačnu dobrodošlicu u gradu na Dravi teza kormilom naše momčadi!