Dizački klub Slavonija

deset

Prvenstvu Hrvatske u Zadru

Od muških juniora, klub su predstavljali:

Stipe Živalj

Urban Dergez

Teo Krišto

Toni Krišto

Ivan Gazdić

Leo Štivić

Borna Živalj

Ženske juniorke na ovom natjecanju bile su:

Blanka Jurić

Ema Štivić

Anastasija Sarkić

osobne rekorde

Ponosni smo na svakog od njih, imali su odlične nastupe i kući su donijeli ukupno 26 medalja. Veliko hvala dizačkom klubu iz Zadra na organizaciji. Iako je bilo kratko, uspjeli smo se i okupati i družiti i nadamo se da će se ova mlada ekipa dizača i dizačica samo još više razvijati i rasti kako bi jednog dana bili još bolji i jači i u seniorskim kategorijama. Stajanja nema, ljetni period je pripremi period zato pozivamo sve aktivne članove da redovno dolaze i dalje na treninge. Također pozivamo i sve koji se žele okušati u dizanju, sada je idealno vrijeme da započnete svoju dizačku priču.

Tekst i foto: DK Slavonija

nastupio je snatjecatelja nau kategoriji do 55 kg koji je osvojio 3. mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 73 kg koji je osvojio 2.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 81 kg koji je osvojio 3. mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 81 kg koji je osvojio 2.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 89 kg koji je osvojio 2.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 89 kg koji je osvojio 4.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 96 kg koji je osvojio 1. mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 64 kg koja je osvojila 3.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 64 kg koja je osvojila 2.mjesto u trzaju, izbačaju i biatlonuu kategoriji do 76 kg koja je osvojila 4. mjesto u trzaju te 3.mjesto u izbačaju i biatlonu.Neki od natjecatelja oborili suna ovom natjecanju.- kažu iz kluba.