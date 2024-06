Dragan Vulin

svi tretmani suzbijanja komaraca

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Iktusa

99 posto

Josipovcu, Višnjevcu, Retfali, Sarvašu, Tvrđavici, Donjem gradu, Novom gradu, Nemetinu, Podravlju i Bosutskom naselju

Pampasu, Vikend naselju Karašica i u Tenji

Halaševa, Juga II, Cvjetnog, Klise i Vinogradske

Tamo gdje je učinkovitost ispod 50 posto tretmani će biti ponovljeni o trošku izvođača čim vremenski uvjeti dopuste. Naime, riječ je o tome da su i Drava i Dunav bili u porastu pa se svakim centimetrom podizanja vodostaja miješa nekoliko generacija komaraca. Uglavnom je tu riječ o geografski rubnim područjima grada

Generalno sam zadovoljan učinkovitošću ovih tretmana. Recimo, u prošloj godini na nekim lokacijama je u klopku ulovljeno čak 20-ak tisuća jedinki komaraca, tako da sada, i tamo gdje su bili najbrojniji, nije ni približno onome što zna biti na samom vrhuncu najezde. Vjerujem da s učinkovitijim larvicidnim tretmanima nećemo ove godine imati ni približne brojke

larvicidni tretman

Sarvaša i Bijelog Brda

Što se tiče vodostaja Drave, danas je bio oko 340 centimeatra. Očekujemo da bi sutra mogao doći i do 370 centimetara, što bi dovelo do izlijevanja na šetnicu, na lijevoj obali između Zoološkog vrta i pješačkog mosta. To nije nikakav dramatičan događaj, ali u smislu komaraca, imat ćemo veće područje pod vodom, odnosno aktivirat će se novi val komaraca. Pratimo sve i provodimo sve tretmane na temelju preporuka NZJZ-a OBŽ

Zamjenik gradonačelnika Osijekau utorak je na konferenciji za novinare izvijestio kako su tijekom vikenda provedenitemeljem preporukaGovoreći o učinkovitosti tretmana izvijestio je da je najveća učinkovitost zabilježena kod, i to od. Visoka učinkovitost zabilježena je i u. Tretmani su bili učinkoviti i na, dok na područjuulice tretmani nisu bili neučinkoviti.– objasnio je zamjenik gradonačelnika Vulin.– rekao je Vulin.Izvijestio je i kako će se danas provestisuzbijanja komaraca na području– zaključio je.