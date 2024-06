Sportsko ljeto na Sokolu

Do sada sam dva puta bio na ljetnom i jednom za zimskom kampu u Sokolu. Ljetni kamp mi je malo draži jer volim plivati i ići u Zoološki vrt. I ove godine će mama prijaviti sestru i mene i nadam se da će biti zabavno kao i uvijek.

– powered by Zagrebačka banka, tradicionalno obilježavaidealnim omjeromSportsko ljeto na Sokolu - powered by Zagrebačka bankanamijenjen djeci, a provodi se krozu vrhunskom(Kralja Zvonimira 5 u Osijeku).- posjete ZOO vrta,- igre u Drvenparku,- osnovama Parkoura,- radionicom „Zdrave prehrane” i sl.Osim navedenog, kamp obuhvaća ipoput“, izjavio je Petar (10), polaznik kampa.- TERMIN I: 24. lipnja do 28. lipnja 2024. godine- TERMIN II: 1. srpnja do 5. srpnja 2024. godine- TERMIN III: 8. srpnja do 12. srpnja 2024. godineKotizacija za kamp iznosi(5 dana – poludnevni boravak do 12h) ili(5 dana – cjelodnevni boravak do 15h) – u cijenu je uključeno korištenje svih planiranih sportskih sadržaja, materijali za kreativne radionice te obroci (užina u oba boravka te ručak u cjelodnevnom boravku).Prijava je obavezna i to putem poveznice:Više informacija o kampu dostupno na webu Dodatne informacije o programu moguće je dobiti na broj(Viber, WhatsApp, sms) iPortal Osijek031 daruje jednu kotizaciju za Sportsko ljeto na Sokolu u terminu. Za sudjelovanje u darivanju, popunite obrazac.