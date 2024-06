Erasmus akreditirane OŠ Jagode Truhelke

Job Shadowing

Escola Secundaria Cacilhas – Tejo u Almadi u Portugalu

razvijanje novih znanja, vještina i iskustava u području razvoja životnih vještina, mentalnog zdravlja, nastave na otvorenom, zdrave prehrane i razvoja digitalnih vještina

usavršavanje govornih vještina

dobrih praksi

Vesna Ovničević

Ana Vukojević

Margarida Lucena

Irena Bando

brojnim projektima

Digital Storytelling

360° stupnjeva

očuvanjem okoliša i održivim razvojem

Second hand sajam

Youth Parliament

školska knjižnica

Zdrava škola

liječnika i medicinskih sestara

individualni pristup

nema zvona

60 minuta

građanskom odgoju

zdravstveno i spolno obrazovanje, financijsku pismenost, demokratsko sudjelovanje, mir i sigurnost, seksualnost i rodna ravnopravnost, dobrobit životinja, poduzetništvo

bogatom portugalskom kulturom

fada

Jeronimitski samostan

dvorac Belem

lisabonski oceanarij, pitoreskni ribarski gradić Cascais, paklena vrata

Europe

Europska Unija program Erasmus plus

Tekst i foto: Irena Bando

Četiri djelatnikaiz Osijeka provelo jeod 13.-18. svibnja 2024. godine. Ciljevi mobilnosti bili su:. Ciljevi su također bilina engleskom jeziku, dijeljenje, interakcija s učiteljima u školi domaćina, predstavljanje naše škole i kulture, učvršćivanje partnerstva, povećanje svijesti o portugalskoj kulturi te bolje razumijevanje Europskog konteksta dijeljenja znanja. U ovoj mobilnosti su sudjelovale učiteljica prirode i biologije, učitelj povijesti Benjamin Lamza, stručna suradnica pedagoginjate Erasmus koordinatorica škole stručna suradnica knjižničarka Irena Bando.Mobilnost su organizirale dvije Erasmus koordinatoriceiz Portugala iiz Hrvatske.Program Job Shadowing sastojao se od upoznavanja s portugalskom obrazovnim sustavom, radom školskih timova, mnogim mogućnostima obrazovanja u školi za djecu i odrasle.Škola se može pohvalitiiz područja znanosti, umjetnosti, sporta. Učenici se mogu uključiti u neki od školskih klubova, primjerice u klub robotike, šahovski klub, volonterski klub, znanstveni klub, sudoku klub, književni klub.Predstavljen je i klub robotike te prezentiran projektu kojem se prikazala primjena kamere koja snimakojom učenici izrađuju 3D videa.Projekt SHARE4CHANGE, povezan stemelji se na ponovnoj uporabi stare odjeće. Učenici i nastavnici su organiziralina kojem su izložili svoju staru odjeću. Pored odjeće su postavili zanimljive poruke koje su bile poticaj ponovnog korištenja kako bi se smanjilo kupovanje novoga te time smanjilo zagađenje okoliša (po principu zero waste – reuse, ponovo upotrijebiti). Upoznali su se s dugogodišnjim projektom škole “’’ koji se provodi u suradnji s portugalskom vladom, gdje učenici predlažu i predstavljaju svoje nove ideje. Ukoliko ideje budu prihvaćene realiziraju se kroz projekt.U portugalskoj školi posebnu ulogu ima. Ona je kulturni, obrazovni istraživački, prezentacijski, medijski i informacijski centar škole. Knjižnica provodi brojne projekte u suradnji s drugim nastavnicima i timovima. Važnu ulogu ima knjižni klub kao i aktivnost svakodnevnog desetominutnog čitanja koju provode svi djelatnici škole. Škola ima naziv “” naglašavajući važnost izbacivanja nezdravih namirnica koja potiče učenike na zdravu prehranu i zdrave međuobroke.U školi se jednom tjedno organizira susret učenika s timomkoje učenicima odgovaraju na pitanja vezana uz zdravlje, zdravu prehranu i slična pitanja. Škola ima i medicinski kabinet za slučajeve kada se učenici ne osjećaju dobro, ako se ozlijede ili trebaju bilo kakvu medicinsku pomoć.Ono što se posebno istaklo u radu portugalske škole jeprema učenicima i njihovim potrebama. Učenike se potiče na kritičko mišljenje i odgovorno i kreativno djelovanje. U školi, nastavni sati traju oko, a učenici već po navici sami znaju i osjete kad je kraj sata. Učitelji često sa svojim razredima prisustvuju satima drugih učitelja. Na taj se način dodatno educiraju, razvijaju te surađuju s ostalim kolegama u školi.Velika se pozornost posvećuje. Ono obuhvaćaitd. Glavni moto poučavanja građanskog odgoja u školi je “Učiti radeći, a ne slušajući” . Zbog toga se provode različite aktivnosti u lokalnoj zajednici (posjeti staračkom domu, različiti oblici volontiranja i sl.).U okviru kulturološkog djela upoznali su se s, prekrasnim krajolicima, gastronomijom u kojoj prevladavaju riba (najčešće bakalar i srdele) i morski specijaliteti. Isprobali smo i njihovu neodoljivu slasticu Pastel de Nata. Do škole su najčešće putovali trajektom preko velike rijeke Tajo. Vozili su se i metroom, vlakom, autobusom, poznatim i prepoznatljivim tramvajem broj 28.Neizostavan dio boravka u Portugalu je i slušanje, tradicionalnih emotivnih i melankoličnih pjesama uz pratnju gitare. Fado govori o dubokoj čežnji za sretnijim minulim danima, prošlim neuspjelim ljubavima ili čežnjom za svojim supruzima koji godinama plove na brodovima.Posjetili su, kao i(Boca do Inferno) i najzapadniju točku kontinentalne(Cabo da Roca). Imali su priliku vidjeti i prekrasan grad Nazare koji je poznat po najvećim valovima na svijetu te kao takav predstavlja raj za surfere.Posjetili su pješčanu plažu u mjestu Costa da Caparica gdje su uživali u pogledu na Atlantski ocean. Popeli su se i do kipa Krista Kralja u Almadi s kojeg se pruža fantastičan pogled na grad Lisabon.Posljednji dan mobilnosti bio je rezerviran za posjet svetištu u Fatimi, mjesto koje pruža mir i spokoj te povezuje i okuplja vjernike iz cijeloga svijeta.Zaključak ove mobilnosti bio bi divljenje Portugalu kao zemlji bogate prošlosti i kulture te vrlo multikulturalne i inkluzivne sadašnjosti. Posebno su ih dojmili ljudi koji su skromni, srdačni, pažljivi i drže do svojih tradicionalnih vrijednosti.Sudjelovanje u ovoj Erasmus mobilnosti obogatilo nas je novim spoznajama te dodatno motiviralo da neprekidno radimo na vlastitom usavršavanju i cjeloživotnom učenju.Ovu je mobilnost financirala