Naravno da ne mogu biti zadovoljan, moglo je sve skupa biti puno bolje. Nisu se stvari posložile kako bih htio, nisam se mogao “pronaći” kroz zagrijavanje i vidio sam da će biti problema. Još je sve puno dojmova i emocija tako da tek trebam analizirati cijelu situaciju. Vjerovao sam da će sve skupa biti bolje, ali to pronalaženje zaleta i ritma skoka su mi predstavljali problem. Tek na zadnja dva pokušaja na početnoj visini je to, ajmo reći, bilo tehnički ok samo što dubinu ipak nisam pogodio. Nažalost, tako je završilo i nema se pritom puno toga za reći

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

završio je nastup na. U kvalifikacijama skoka s motkomuhvatiti pravi ritam i svladati početnih 5,25 metara pa jekada govorimo o motkašima koji dolaze sa Starog kontinenta. Bio je u B grupi sa svjetskim rekorderom, Šveđaninom, olimpijskim pobjednikom i prvakom svijeta koji je zajedno s još 12-oricom natjecatelja preskočio 5,60 metara i oni će u borbu za odličja. Horvatu od samoga početkakako je htio, tako da se oprostio od EP-a., izjavio je iskusni reprezentativac iz redova AK Slavonija-Žito.