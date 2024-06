promjena vremena

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Pred nama jekoja donosi, i još maloje za skoro cijelu Hrvatsku 'upalio'koje se odnosi na, ali iu Dalmaciji.Danas će prevladavatis promjenljivomte. Lokalno će biti, osobito prijepodne i prema večeri. Pljuskovi pritom mogu biti. Dnevna temperatura doSutra slično vrijeme današnjem. Promjenljivo, na kopnu ponegdje i. Mjestimična kiša i pljuskovi s grmljavinom bit će češći i izraženiji u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za sutra je također upaljenokoji se odnosi na grmljavinsko nevrijeme.Kišobran će biti potreban u. Prevladavat ćevrijeme uz kišu. Jutarnja temperatura do, a dnevna dotek u petak. U petak i subotu bit će pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do, a dnevna do