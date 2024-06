Park prirode Kopački rit

23. lipnja 2024.

po treći put organizira. Natječaj je u protekle dvije godine okupiokoji su se natjecali srijeke Dunav, njegovih pritoka i Kopačkog rita.Povodomu suradnji sraspisuje foto natječaj „“. Cilj foto natječaja je pokazati ljepotu rijeke Dunav i njegovih pritoka kao i Parka prirode Kopački rit, te na taj način osvijestiti potrebu bolje zaštite i osigurati održivi razvoj Europske Amazone.Park prirode Kopački rit nalazi se točno na sredini toka rijeke Dunav i ovdje tvori jedno od najljepših poplavnih područja velike bioraznolikosti te se stoga često naziva i Srce Dunava.- Sudionici natječaja mogu biti svi građani Republike Hrvatske i svih Podunavskih zemalja –fotografi amateri.- Zadatak natječaja je fotografiranje rijeke Dunav, njegovih pritoka i Kopačkog rita- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku;- Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 266 DPI- Uz fotografiju poslati sljedeće podatke: ime i prezime autora, datum rođenja, adresa, kontakt telefon, naziv fotografije i mjesto snimanja- Maloljetne osobe koje se prijave na natječaj trebaju ispuniti privolu s potpisom roditelja koji daje suglasnost za objavu podataka u svrhu promocije izložbe;- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji;- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja;- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj;- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije izložbe;- Samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimena;- Fotografije se šalju na e-mail adresu:, a krajnji rok za slanje fotografija jedo ponoći.Povjerenstvo za odabir fotografija će napraviti selekciju i odabir najboljih fotografija koje će biti izložene na obilježavanju Međunarodnog dana Dunava (subota) 29.lipnja 2024. u Parku prirode Kopački rit i tom prilikom će, na temelju glasanja posjetitelja izložbe, biti odabrane 3 pobjedničke fotografije sa sljedećim nagradama:- Nagrada – Fotosafari u Kopačkom ritu za 2 osobe u trajanju 2 sata i posjet PEC Tikveš- Nagrada – Obiteljski izlet čamcem u Kopačkom ritu u trajanju 1 sat (do 6 osoba) s posjetom Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš.- Nagrada – Obiteljski izlet čamcem u Kopačkom ritu u trajanju 1 sat (do 4 osobe) s posjetom Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš.Privola roditelja za sudjelovanje maloljetnog djeteta na natječaju: Privola za dijete (link)