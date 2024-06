Starog podruma Belje

Tekst i foto: OBZ.hr

U prekrasnom ambijentusinoć je dodjelomotvoren ovogodišnji. U društvu vinara, vinskih stručnjaka, turističkih djelatnika, ugostitelja, novinara i drugih gostiju ovogodišnju je manifestaciju predstaviou ime domaćina– rekao je Kramarić, načelnik Općine Kneževi Vinogradi.Uoči same manifestacije održano je ocjenjivanje vina, a uz titulu Šampiona Dunava novost je kako se dodjeljuje i nagrada, najbolje vino po izboru novinara s područja Osječko-baranjske županije.– rekao jeZelember iz Udruge vinogradara Baranje, Zmajevac.Šampion Dunava nije mala stvar, uz Mediteran, Dunav je, a poznato je da više zemalja izlazi na Dunav nego na Jadransko more! Stoga ne iznenađuje 99 pristiglih uzoraka iz 29 vinarija iz Hrvatske, Srbije i Mađarske.Ocjenjivačkom komisijom ove godine predsjedavao je dr.sc.s Fakulteta agrobiotehnoloških znanosti Osijek, a članovi iz Osijeka, Pečuha i Novog Sada.A ovogodišnji Šampion Dunava u kategoriji crvenih vina je „. U kategoriji ružičastih vina najboljim je proglašen „” vinarije. Šampion u predikatnim vinima ove je godine „, a nagraduosvojilo je novo vino „” Erdutskih vinograda.Šampion Dunava u kategoriji bijelih vina za 2024. godinu je „” Vinarije Papak iz Iloka. O ravnomjernom razvoju svih krajeva Hrvatske govorio je i državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU– rekao je Mikulić.Vinatlon od njegovog prvog izdanja podržava i Osječko-baranjska županija svjesna potencijala koje vinarstvo i vinogradarstvo nose u turističkom smislu.– rekao je, obnašatelj dužnosti župana Osječko-baranjske županije.Nakon proglašenja pobjednika posjetitelji su imali priliku kušati ocijenjena vina, a nastavak Vinatlon slijedi danas. U 17 sati uu Zmajevcu kreću vinske igre, gdje će se posjetitelji imati priliku okušati u bačvatlonu, špricaboci i winepongu, a od 20 sati očekuje ih nastupOd 17 sati posjetitelji će moći kušati najbolja baranjska vina, probati nešto od bogate gastronomske ponude i posjetiti sajam domaćih proizvoda., kako su ga zvali rimljani, goldberg po njemački, majka vina mađarski, bansko brdo za udbzenike, a Planina za baranjce, dom je nepreglednih vinograda, najveceg bogatstva ovdasnjeg narodaOsim gatora ima mnoštvo baštine, kao rimski žrtvenik Liberu i dokaz vinogaradrstva iz rimskog doba, legenda od crvenoj Marti, grah u ćupu kao jelo, vino kao gotovina, Vinceška, Pudarina, Berba, planinac kao glava obitelji…Od ukupno 27 panonskih, odavde (preciznije, s područja Popovca) potječu čak dva žrtvenika Liberu/Liberi, muško-ženskom božanstvu plodnosti i vina (u Baranji ih nalazimo i u okolici Pečuha). Jedan je isključivo likovno ukrašen te uprizoruje berbu. Drugi je rječitiji i, za razliku od prvog, sačuvan do danas (nalazi se u zagrebačkom Arheološkom muzeju).Vjersku organizaciju i učitelje plaćalo se u vinu, budući da se ono “uvijek tretiralo kao gotovina".